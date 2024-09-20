Україна отримає кредит у розмірі до 35 млрд євро: які умови висунули в ЄС

Позику надають у межах плану G7

У пʼятницю, 20 вересня, стало відомо що Європейська комісія виділяє для України кредит. Його розмір 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х. Вона каже, що Україна потребує допомоги.

"Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Це ще один великий внесок у відновлення України", — наголосила вона.

Позику надають у межах плану G7 щодо залучення коштів шляхом майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вранці 20 вересня прибула до Києва. Це її восьмий візит до столиці України.

Напередодні cвого візиту президентка Єврокомісії оголосила, що Євросоюз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, постраждалій від російських ударів. За її словами, з огляду на допомогу в ремонті й експорт ЄС покриє понад 25% потреб України в електриці на зиму.

Раніше "Телеграф" писав, що Євросоюз готує новий великий кредит для України на десятки мільярдів євро. Втім, цьому плану поки що надали статус плану "Б" – планом "А" залишається американський варіант, погоджений на засіданні G7 у червні.