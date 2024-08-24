Захід має проблеми з виділенням 50 мільярдів Україні: у Києві зростає занепокоєння

Кредит має бути погашений за рахунок російських заморожених коштів

В Україні зростає занепокоєння з приводу того, що до кінця року допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів не буде виділено. Йдеться про кошти за червневою угодою "Великої сімки".

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої неназвані джерела. Угода передбачає виділення кредиту, який буде погашено шляхом отримання прибутку від заморожених у країнах Заходу російських коштів.

Наголошується, що реалізація програми ускладнюється вимогами США та побоюваннями про те, що Угорщина уповільнить ухвалення загальноєвропейського рішення про підтримку України.

Вашингтон зажадав від союзників гарантії того, що російські активи залишатимуться замороженими до моменту підписання мирної угоди між Україною та Росією та виплатою Москвою всіх компенсацій. Там бачать проблему в тому, що ЄС продовжує заморожування кожні шість місяців і хочуть надійніших гарантій того, що їх не розморозять.

Джерело видання каже, що якщо цю вимогу буде виконано, то гроші почнуть розподілятися вже до кінця року.

Минулого місяця ЄС запропонував країнам блоку два варіанти заморожування російських активів на більш тривалий термін, проте угода досі не була ухвалена. Крім того, видання пише, що в деяких чиновників виникають розбіжності щодо того, що воно взагалі буде досягнуто, зокрема, через позицію Угорщини.

У Єврокомісії кажуть, що робота над ним відновиться найближчими тижнями після завершення літніх канікул.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.