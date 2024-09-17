Без участі США: Євросоюз готує новий великий кредит для України на десятки мільярдів євро

Втім, цьому плану поки що надали статус плану "Б" – планом "А" залишається американський варіант, погоджений на засіданні G7 у червні

Європейський Союз готується видати Україні до кінця 2024 року новий кредит у розмірі 40 млрд євро. Цей план не передбачає участі США та є альтернативною американському плану, погодженому у червні цього року – а також стосується прибутку з російських активів.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела. Зазначається, що ідея плану виникла після того, як план США надати Україні 50 млрд євро під гарантії у вигляді заморожених активів РФ опинився під загрозою через дії проросійської Угорщини – саботажник Віктор Орбан намагався відкласти рішення щодо цієї схеми щонайменше до президентських виборів у США 5 листопада.

Роботу над проєктом розпочнуть протягом наступних тижнів. Проєкт передбачає, що Європейський Союз передасть Україні "невизначену кількість мільярдів доларів кредитів" до кінця 2024 року.

"Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешта. Остаточна сума може становити від 20 до 40 мільярдів євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з країнами-членами, повідомили чиновники", – пише видання.

Втім, цьому плану поки що надали статус плану "Б" – планом "А" залишається американський варіант, погоджений на засіданні G7 у червні. Під заставу заморожених активів РФ, згідно з планом, ЄС і США нададуть по 20 млрд доларів, а решту в 10 млрд виділять Велика Британія, Японія і Канада. У плані "Б" ЄС збільшить свою частку грошей, які повинен буде надати, а заставою будуть не самі активи росіян, а прибутки від них – це до 3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, у травні країни-члени Європейського Союзу узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.

Зазначимо, що постійні представники ЄС схвалили цю ініціативу ще 8 травня. За попередніми даними, Україні будуть передавати щороку близько 3 млрд євро. 90% надходжень будуть витрачатись на озброєння для Сил оборони, а 10% ― на відновлення та реконструкцію.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЄС знайшли юридичний обхідний шлях, який дозволить уникнути вето Угорщини на купівлю зброї для України на доходи, отримані від заморожених активів Росії. Цей шлях "складний, але успішний".