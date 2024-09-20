Україна не повертатиме кредит ЄС: у Мінфіні пояснили, коли і куди спрямують 35 млрд євро

"Телеграф" розповів подробиці

Європейська комісія виділить для України кредит в розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7. Він надається на безповоротній основі.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, посилаючись на Міністерство фінансів. Там зазначили, що погашення позики відбуватиметься виключно коштом майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів РФ в ЄС.

Тобто, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи (не альтернативою) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Як працюватиме Ukraine Loan Cooperation Mechanism?

Механізм дозволить залучати доходи від заморожених суверенних активів рф для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України.

Європейська Рада вирішила, що російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки росія не припинить війну проти України і не компенсує збитки, завдані війною. Що означає, що активи будуть знерухомленими, поки не буде отримана компенсація від росії для погашення кредитів.

Куди витратять кошти

Україна сама визначатиме на що спрямовувати кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.

Коли Україна зможе отримати MFA?

Пропозиція набуде чинності після розгляду та її підтримки Європарламентом та Радою ЄС. Кошти можуть бути доступними вже найближчими місяцями.

Нагадаємо, Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вранці 20 вересня прибула до Києва. Це її восьмий візит до столиці України.

Напередодні cвого візиту президентка Єврокомісії оголосила, що Євросоюз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, постраждалій від російських ударів. За її словами, з огляду на допомогу в ремонті й експорт ЄС покриє понад 25% потреб України в електриці на зиму.

Раніше "Телеграф" писав, що Євросоюз готує новий великий кредит для України на десятки мільярдів євро. Втім, цьому плану поки що надали статус плану "Б" – планом "А" залишається американський варіант, погоджений на засіданні G7 у червні.