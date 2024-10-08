Украина останется без денег? Венгрия снова вставляет палки в колеса, в чем проблема

Брюссель предлагает Вашингтону свой вариант действий

Венгрия приостановит предоставление кредита в размере 35 миллиардов евро, анонсируемы ранее ЕС для поддержки экономики Украины, до тех пор, пока в США не выберут нового президента.

Об этом пишет Euronews. Отмечается, что план ЕС по привлечению кредита в размере 35 млрд евро для Украины предполагает ключевое изменение режима санкций.

"Мы считаем, что этот вопрос – продление российских санкций – должен быть решен после выборов в США. Такова была позиция Венгрии", – заявил 8 октября министр финансов Венгрии Михай Варга после министерской встречи в Люксембурге.

Он также утверждал, что два кандидата в президенты — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают два противоположных подхода к решению проблемы агрессивной войны со стороны России и что блок должен основывать свои дальнейшие шаги на том, кого выберет американский народ.

Варга считает, что необходимо понять, в каком направлении по этому вопросу далее будет двигаться администрация США.

"Вы можете видеть президентские выборы и предвыборную кампанию: есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один — в направлении мира. И другой — продолжать войну", — добавил он.

Министр подчеркнул, что его коллеги провели "отличную беседу" о кредите в размере 35 миллиардов евро, но "конечно, придется подождать до ноября".

Дебаты вокруг кредита продолжатся в среду, 9 октября, на встрече послов ЕС в Брюсселе. Венгрия в настоящее время председательствует в Совете ЕС и ей поручено модерировать сессию.

"Чтобы успокоить Вашингтон, Брюссель предложил продлить срок действия замороженных активов с шести до 36 месяцев. В то время как большинство государств-членов согласны с необходимостью скорейшего предоставления многомиллиардного кредита, учитывая финансовые трудности Украины, Венгрия, похоже, никуда не торопится: для Будапешта ключевая поправка к режиму санкций должна подождать до 5 ноября", — говорится в материале.

Важно добавить, что для одобрения кредита требуется большинство голосов, но для внесения поправок в санкции требуется единогласное решение.

Кредит будет использовать непредвиденную прибыль от иммобилизованных активов российского Центробанка для постепенного погашения денег, предоставленных Киеву, освобождая казну ЕС. Ожидается, что другие союзники по G7 будут вносить свой вклад, пока общая сумма не достигнет €45 млрд ($50 млрд).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минфине объяснили, на что пойдет кредит 35 млрд евро. К слову, он предоставляется на безвозвратной основе.