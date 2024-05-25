Кредит Україні коштом заморожених активів РФ: міністри фінансів G7 прийняли важливе рішення

Багато деталей кредиту ще не узгоджено

Ідею надання Україні кредиту, коштом прибутків від заморожених російських активів, підтримали міністри фінансів G7. Це потрібно для забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що міністри обговорювали пропозицію, яку висунули у США напередодні зустрічі в італійському місті Стреза.

Вона ґрунтувалась на видачі Україні кредит у розмірі близько 50 млрд доларів, який буде погашатися коштом прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

Міністри "досягли прогресу" в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків, згідно з проєктом комюніке. За їх словами, лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.

Міністри "Великої сімки", також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, аби той скоротив промислові субсидії. Адже, на їхню думку, вони витісняють західних конкурентів з бізнесу.

Країни G7 прагнуть забезпечити фінансування Києва на перспективу і після 2024 року, коли по обидва боки Атлантики відбудуться вирішальні вибори.

Навіть попри це позитивне рішення багато деталей кредиту ще не узгоджено, зокрема, суму, хто її видасть і як вона буде гарантована у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.

Один з посадовців наголосив, що європейці особливо стурбовані "справедливим розподілом ризиків". Вони бояться, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і юридичних ризиків і дій у відповідь з боку Росії, оскільки більшість активів знаходиться на континенті.

Нагадаємо, що у ЄС узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.

Раніше "Телеграф" писав, що Держдеп США має намір скористатися правом конфіскувати російські активи.