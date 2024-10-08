Ця зима може стати найважчою з початку повномасштабної війни - Рютте

Альянс продовжуватиме підтримувати Київ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників докласти ще більших зусиль та прискорити допомогу Україні перед близьким настанням зими, яка може стати найважчою з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він заявив, що зі свого боку Альянс продовжуватиме надавати Києву всю необхідну допомогу.

Про це Рютте сказав під час проведення спільної прес-конференції із президентом Фінляндії Олександром Стуббом. За його словами, ця зима для українців дійсно може стати найважчою з 2022 року.

"Росія продовжує завдавати масованих ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. І саме тому Україна може постати перед найсуворішою зимою від початку повномасштабного вторгнення", — заявив генсек.

Рютте підкреслив, що Альянс "повинен і буде робити ще більше для допомоги" Києву, а також закликав союзникам прискорити поставки та встигнути забезпечити Україну всім необхідним для "підтримки її військових зусиль" до настання зими.

Генсек також додав, що всім "потрібно докладати більше зусиль" для того, щоб до України надходило достатньо військового спорядження, яке підтримає боєздатність нашої армії.

"І я буду на "Рамштайні" разом із Алексом Стуббом на зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоб наполягати на наданні більшої допомоги Києву", – резюмував Рютте.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у трьох містах України взимку буде найважча ситуація зі світлом, яку навряд чи вдасться швидко врегулювати. Так, у Києві, Одесі та Харкові електрики може не бути до 16 години на добу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на думку міністра енергетики Германа Галущенка, зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива, якщо не буде руйнівних атак Росії на наші енергооб’єкти. Однак у випадку, якщо росіяни знову завдаватимуть нищівних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, наслідки можуть бути непередбачуваними.