"Заклинатель Трампа" та надійний союзник: що відомо про нового генсека НАТО Марка Рютте

Його спроба піти з політики у 2023 році провалилась

Уже у вівторок, 1 жовтня, Марк Рютте, колишній прем'єр Нідерландів, змінить Єнса Столтенберга, який очолював НАТО впродовж останніх 10 років. Рютте відомий не тільки своїми обіцянками Угорщині щодо вступу України в НАТО, а й підтримкою нашої держави.

"Телеграф" розповість, що відомо про нового генсека НАТО та його позицію щодо України.

Хто такий Марк Рютте

У 2023 році заявив, що уходить з політики. Але затриматись його змусила заява Столтенберга про те, що він з жовтня 2024 року залишає штурвал НАТО, за яким був 10 років. Після цього Рютте тривалий час працював, аби отримати нову посаду. А Столтенберг називав його своїм "близьким другом" та "сильним кандидатом на посаду нового генсека НАТО"

Рютте відомий, як чоловік, що зміг залагодити багато суперечок, як всередині Нідерландів, так і по за її межами. Видання Reuters писало, що Рютте називають "тефлоновим Майком" за прагматизм та вміння знаходити консенсуси у складних питаннях. Це ж можна сказати і про його відносини з Дональдом Трампом. Адже ще у 2018 Politico називало Рютте "заклинатель Трампа".

Зауважимо, що Марк Рютте у 2010 був призначений прем'єр-міністром Нідерландів. Його переобирали на посаду 4 рази, і загалом він був головою уряду майже 14 років (2010-2024).

Це не усі досягнення Рютте, але саме вони можуть красномовно показати, чому саме він стане новим генсеком НАТО.

Позиція Рютте щодо України

Марк Рютте позиціонував себе, як надійний союзник України ще до повномасштабного вторгнення. За словами Reuters, він завжди гостро критикував російського лідера Володимира Путіна та був прихильником президента Володимира Зеленського. Вже з початку війни Рютте, перебуваючи на посаді прем'єра Нідерландів, став одним з ініціаторів коаліції винищувачів F-16. Нідерланди – перша країна, яка передала F-16 Україні у липні 2024.

Водночас його позиція щодо вступу України в НАТО більш практична, що свого часу допомогло Рютте заручитись підтримкою та заспокоїти угорського прем'єра Віктора Орбана. Рютте вважає, що перспектива вступу є, але коли це станеться неможливо сказати.

"Ми вже раніше казали, що така перспектива є. Питання лише в тому, який крок буде наступним? До чого ми прийдемо, так це, в будь-якому випадку, я так думаю, це те, що ми піднімемо Україну до рівня НАТО з погляду стандартів НАТО… І тоді, звичайно, постає питання, коли це станеться? Зараз це неможливо передбачити. Про це дійсно можна говорити лише в майбутньому", – зазначив він у 2023 році.

Нагадаємо, що Марк Рютте навесні 2024 відвідав Харків, де з Володимиром Зеленським підписав угоду про гарантії безпеки між країнами.

Кращі цитати Марка Рютте

"Він (Путін — Ред.) не зупиниться в Україні, якщо ми не зупинимо його зараз. Ця війна масштабніша за саму Україну".

"Я вражений прогресом України, і Нідерланди готові допомогти Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу".

"НАТО має бути потужним, щоб протистояти Москві, а інші лідери Європейського Союзу не повинні бути наївними щодо путінської Росії".

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