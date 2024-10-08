Эта зима может стать самой тяжелой с начала полномасштабной войны - Рютте

Альянс будет продолжать поддерживать Киев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников приложить еще больше усилий и ускорить помощь Украине перед близким наступлением зимы, которая может стать самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения РФ. Он заявил, что со своей стороны Альянс продолжит оказывать Киеву всю зависящую от него помощь.

Об этом Рютте сказал во время проведения совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, эта зима можт стать самой тяжелой с 2022 года.

"Россия продолжает наносить массированные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. И именно поэтому Украина может предстать перед самой суровой зимой со времени начала полномасштабного вторжения", — заявил генсек.

Рютте подчеркнул, что Альянс "должен и будет делать еще больше для помощи" Киеву, а также призвал союзникам ускорить поставки и успеть снабдить Украину всем необходимым для "поддержки ее военных усилий" до наступления зимы.

Генсек также добавил, что всем "нужно прилагать больше усилий" для того, чтобы в Украину поступало достаточно военного снаряжения, которое поддержит боеспособность нашей армии.

"Я буду на "Рамштайне" вместе с Алексом Стуббом на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы настаивать на предоставлении большей помощи Киеву", — резюмировал Рютте.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в трех городах Украины зимой будет самая тяжелая ситуация со светом, которую вряд ли удастся быстро урегулировать. Так, в Киеве, Одессе и Харькове электричества может не быть до 16 часов в сутки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что, по мнению министра энергетики Германа Галущенко, зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна, если не будет разрушительных атак России на наши энергообъекты. Однако в случае, если россияне снова будут наносить сокрушительные удары по нашей энергетической инфраструктуре, последствия могут быть непредсказуемыми.