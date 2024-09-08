"По 16 годин без світла": названо три міста України, де зима буде найважчою

Одні з найбільших міст найвразливіші

У трьох містах України взимку буде найважча ситуація зі світлом, яку навряд чи вдасться швидко відрегулювати. Так, у Києві, Одесі та Харкові електрики може не бути аж по 16 годин на добу.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає ТСН. Зазначається, що енергетика України об'єднана і вже може більш-менш справлятись з ударами РФ, проте одні з найбільших міст — ахіллесова п'ята.

"Це великі міста, Харків взагалі під прямим вогнем. Будь-яка підстанція і будь-яка генеруюча потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові", — пояснює Харченко.

Ще два міста і одні з найбільших пунктів споживання — Київ та Одеса. За словами експерта, в Одесі немає власної генерації, тому зараз енергетики в посиленому режимі встановлять відповідні потужності, які "дай боже прикриють водопостачання".

"Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі", — сказав Харченко.

Експерт наголосив, що Київ — це шалено дефіцитне місто. До прикладу, колись, щоб забезпечити його електропостачання будували Чорнобильську АЕС.

"В Києві не вистачає взимку 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально", — додає енергетик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що енергетики пояснили, у кого в першу чергу зникає світло при екстрених відключеннях.