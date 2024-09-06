Взимку будемо зі світлом, але є умова: міністр енергетики заспокоїв українців

Галущенко спростував чутки про тривалі відключення електроенергії

Зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива, якщо не буде руйнівних атак Росії на наші енергооб'єкти. Проте у разі, якщо росіяни знову завдаватимуть нищівних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

Таку думку висловив міністр енергетики Герман Галущенко. Про це він заявив у п'ятницю, 6 вересня, на засіданні Верховної Ради.

"Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно", — сказав Галущенко.

Крім того, Міністр енергетики спростував чутки про тривалі відключення електроенергії. Він назвав "дуже умовними" прогнози про те, що світла не буде по 18-20 годин на добу, підкресливши, що такі оцінки не відповідають дійсності.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що РФ змінила тактику своїх ударів. Останні атаки росіян були спрямовані на ураження Об’єднаної енергосистеми України. Але це були непрямі удари по атомних електростанціях України, а намагання знищити периферійні підстанції. Це своєрідний гібридний спосіб виведення з ладу атомної генерації, кажуть фахівці.

Раніше "Телеграф" писав, що у разі виведення з ладу через обстріли хоча б однієї високовольтної підстанції при мінусовій температурі повітря, в Україні станеться блекаут. Тоді більша частина країни залишиться без світла.