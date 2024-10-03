Новий генсек НАТО в Києві: здійснив перший міжнародний візит в Україну

Марк Рютте провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським

У четвер, 3 жовтня, до Києва з офіційним візитом прибув новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Ця закордонна поїздка стала дебютною в його міжнародній діяльності після вступу на посаду 1 жовтня.

Про це повідомив народний депутат України Юрій Мисягін. Допис зробив у своєму Telegram.

"Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні в Україні. Це його перший міжнародний візит після вступу на посаду 1 жовтня", — йдеться в повідомленні нардепа.

Як повідомляють українські ЗМІ, Рютте провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та виступив на спільній пресконференції з очільником нашої держави.

Нагадаємо, Марк Рютте під час свого першого виступу на новій посаді чітко окреслив пріоритети НАТО, серед яких — наближення України до членства в Альянсі. За його словами, без сильної та незалежної України неможлива міцна безпека в Європі. Рютте також підкреслив необхідність виконання пакета домовленостей, узгодженого на Вашингтонському саміті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про нового генсека НАТО Марка Рютте. Він відомий не тільки своїми обіцянками Угорщині щодо вступу України в НАТО, а й підтримкою нашої держави.