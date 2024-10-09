"Алієв приватизував"?: найбільшу титанову компанію України продали на аукціоні з 1 учасником

Лот пішов з молотка за 3 938 351 581 грн

Фонд держмайна України (ФДМ) у рамках "Великої приватизації", продав найбільшу титанову компанію країни — АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Єдиним учасником аукціону приватизації стала компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесменові.

Про це повідомляє Фонд держмайна, а також свідчать дані у системі "Prozorro. Продажі". Згідно з повідомленням ФДМ, команда Фонду провела приватизаційний онлайн-аукціон із продажу державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Викуп відбувся в електронній системі "Prozorro.Продажі". Лот пішов з молотка за 3 938 351 581 грн.

"Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства та інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. Окрім того, покупець має погасити прострочену кредиторську заборгованість (станом на кінець березня вона становила 609 млн грн) та заборгованості з виплати заробітної плати і перед бюджетом, якщо такі будуть на момент переходу прав власності на об’єкт", — повідомляє ФДМ.

Переможця аукціону ще не було оголошено, проте варто зазначити, що саме стільки, за даними Prozorro, запропонувала компанія "Цемін Україна". До речі, ця єдина компанія була єдиним учасником аукціону приватизації. Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн.

Як пише Liga.net, "Цемін Україна" належить азербайджанському бізнесменові Насібу Хасанову. Він – 100% власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Регіональний директор NEQSOL Володимир Лавренчук у коментарі журналістам видання сказав, що зараз холдинг очікує на завершення процесу приватизації та оголошення офіційних результатів відповідно до чинних процедур.

"NEQSOL Holding […] у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани щодо модернізації, розробки нових продуктів з використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках", – сказав він.

Покупку вже обговорює громадськість. Так, наприклад, журналіст Володимир Бондаренко взагалі пов’язав приватизацію ОГХК з Ільхамом Алієвим. Мовляв, купівля означає приватизацію ОГХК президентом Азербайджану.

Він також звернув увагу на "плідне спілкування з Азербайджаном" за останній час і нагадав покупку у 2019-му "Водафона" — української "дочки" МТС, а також ситуацію з транзитом азербайджанського газу через українську ГТС. Нагадаємо, нещодавно Ільхам Алієв заявив, що Україна Росія та ЄС звернулися до Азербайджану з метою зберегти транзит російського газу територією Росії та України.

Нагадаємо, що більше про "Велику приватизацію" ви можете прочитати в інтерв’ю голови ФДМ "Телеграфу", перейшовши за посиланням.