"Алиев приватизировал"?: крупнейшую титановую компанию Украины продали на аукционе с 1 участником

Лот ушел с молотка за 3 938 351 581 грн

Фонд госимущества Украины (ФГИ) в рамках "Большой приватизации", продал самую большую титановую компанию страны — АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Единственным участником аукциона приватизации стала компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену.

Об этом сообщает Фонд госимущества, а также свидетельствуют данные в системе "Prozorro. Продажи". Согласно сообщению ФГИ, команда Фонда провела приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала АО "Объединенная горно-химическая компания". Выкуп произошел в электронной системе "Prozorro.Продажи". Лот ушел с молотка за 3 938 351 581 грн.

"Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн. грн. А также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность", — сообщает ФГИ.

Победитель аукциона еще не был объявлен, однако стоит отметить, что именно столько, по данным "Prozorro", предложила компания "Цемин Украина". К слову, это единственная компания была единственным участником аукциона приватизации. Стартовая стоимость ОГХК составила 3,90 млрд грн.

Как пишет Liga.net, "Цемин Украина" принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову. Он – 100%-й владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Региональный директор NEQSOL Владимир Лавренчук в комментарии журналистам издания сказал, что в настоящий момент холдинг ожидает завершения процесса приватизации и оглашения официальных результатов в соответствии с действующими процедурами.

"NEQSOL Holding […] в случае признания победителем планирует вместе с выполнением всех приватизационных обязательств, охватывающих социальные, экологические и технические аспекты, реализовать планы модернизации, разработки новых продуктов с использованием глубокой переработки сырья и расширения на глобальных рынках", – сказал он.

Покупку уже во всю обсуждает общественность. Так, например, журналист Владимир Бондаренко и вовсе связал приватизацию ОГХК с Ильхамом Алиевым. Дескать, покупка означает приватизацию ОГКХ президентом Азербайджана, из-за того, что владелец NEQSOL якобы "фронтит семью Алиева".

Он также обратил внимание на "плодотворное общение с Азербайджаном" за последние время и напомнил покупку в 2019-м "Водафона" — украинской "дочки" МТС, а также ситуацию с транзитом азербайджанского газа, через украинскую ГТС. Напомним, недавно Ильхам Алиев заявил, что Украина Россия и ЕС обратились к Азербайджану с целью сохранить транзит российского газа по территории России и Украины.

Напомним, что больше о "Большой приватизации" вы можете прочитать в интервью главы ФГИ "Телеграфу", перейдя по ссылке.