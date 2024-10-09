Народила сина, але заміж не вийшла: як виглядає батько дитини Софії Федини, яка погрожувала Зеленському

Народна обраниця зовсім не афішує особисте життя

Софія Федина — народна депутатка України, яка свого часу прославилася тим, що нібито погрожувала президентові Зеленському разом із військовою Марусею Звіробій. Тоді проти неї навіть порушили кримінальну справу, але це ні до чого не призвело. Федина всю свою політичну кар’єру активно критикує партію "Слуга народу" та президента зокрема. Сама вона представляє у Верховній Раді "Європейську солідарність" Петра Порошенка. А ось про особисте життя Софії Федини відомо дуже мало.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає цивільний чоловік Софії Федини, якому вона у 2023 році народила сина.

Софія Федина — особисте та політичне життя

Софія Федина народилася у Львові 18 лютого 1984 року, зараз їй 40 років. Вона здобула вищу освіту в університеті Франка за спеціальністю політолог-міжнародник та перекладач. Також проходила навчання за кордоном по стипендіальних програмах. Має ступінь кандидата політичних наук.

Відомо, що окрім політичної діяльності Софія Федина займалася творчістю — вона співачка та телеведуча. Так, у 2010 році Федина кілька місяців була автором і ведучою політико-аналітичної програми "Погляд з Високого замку" на місцевому львівському телебаченні.

А в період Революції Гідності вона була однією з активних учасниць та ведучою Євромайдану у Львові. Пізніше займалася волонтерською діяльністю у зоні АТО/ООС.

У політику Софія Федина прийшла вже 2019 року — її було обрано народним депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність". У парламенті вона входить до комітету з гуманітарної та інформаційної політики.

У 2019 році Софія Федина потрапила у серйозний політичний скандал своїми висловлюваннями про чинного президента Володимира Зеленського. Політикиня разом зі своєю подругою військовою Марусею Звіробій обговорювали комунікацію Зеленського із військовими у зоні ООС та записали цю розмову на відео, яке вийшло у публічному просторі. У своїй розмові вони висловили припущення, що глава держави може "раптово загинути" на Донбасі через "вибухи гранат" та "обстріли".

Після цього Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Федини через її висловлювання, адже у президентській партії "Слуга народу" це відео назвали "погрозами" президенту та "закликами до заколоту". ДБР після розслідування цього факту оголосило Федині підозру у погрозі вбивству президенту. А Печерський райсуд Києва обрав нардепці запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Однак згодом справу було закрито, а суд не продовжив запобіжний захід.

Щодо особистого життя Софії Федини, то вона його взагалі не афішує. Навіть про народження первістка нардепка не повідомляла публічно — це зробили її колеги по партії, які привітали новоспечену маму. Відомо, що Софія Федина народила сина 1 грудня 2023 року. Батьком первістка став обранець депутатки Олег Король, з яким вони офіційно не одружені. Про нього також мало що відомо, хіба що те, що він спецпризначенець, колишній десантник 80-ї бригади. За даними мережі, Олег Король – ветеран АТО та ООС.

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