Збірній квадроберів приготуватися: у Росії хочуть зіграти у футбол із фейковою Бразилією

Ніхто не хоче грати з росіянами у футбол

Колишній півзахисник "Зеніту" Владислав Радімов запропонував збірній Росії зіграти з Бразилією в товариській зустрічі, щоправда, не з 5-кратними чемпіонами світу, а з бразильцями, які мешкають у РФ. У росіян у жовтні склалися великі проблеми із пошуком суперників.

Відповідний коментар Радімов розмістив на своєму телеграм-каналі. Владислав пропонує запросити на гру бразильців із чемпіонату РФ і продати це під обкладинкою матчу Росія — Бразилія.

"Зараз, з усіх зрозумілих причин, знайти спаринг для нашої збірної — завдання практично нездійсненне, і критикувати РФС за це може тільки людина, яка дуже слабо розуміє, як наш футбол (та й світ загалом) влаштований.

Але мені здається, якщо пофантазувати, матч збірної Росії з Бразилією можна відтворити самостійно. У нашому чемпіонаті бразильських гравців достатньо.

І все це з бразильським прапором, гімном та гарним антуражем, а також, впевнений, повними трибунами”, — написав Радімов.

У мережі посміялися з ідеї Радімова. Один із користувачів пожартував, що збірній РФ треба грати з квадроберами, а не з фейковими командами.

Хто такі квадробери

У сучасному світі квадробери — це переважно молодь та діти, які стали частиною незвичайної субкультури. Послідовники цього тренду пересуваються рачки, використовуючи тематичні аксесуари — маски й накладні хвости, імітуючи тварин.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді грати з росіянами.