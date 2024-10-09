Виступає проти, але голосувала? Безугла потрапила в новий скандал через закон про СЗЧ

Народна обраниця стверджує, що не голосувала за законопроєкт про звільнення від відповідальності за СЗЧ, але її колега каже, що це не так

Нардеп Мар’яна Безугла розкритикувала законопроєкт, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини вперше, і заявила, що його автор хоче "легалізувати дезертирство". Проте її колега, нардеп Олександр Федієнко, заявив, що вона сама за нього й голосувала.

Відповідний пост було опубліковано на сторінці Безуглої у Facebook. Вона стверджує, що не голосувала за цей законопроєкт.

"Автор та ідеолог законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич хоче легалізувати дезертирство. Сьогодні його законопроєкт пройшов перше читання. Я не голосувала" — пише Безугла.

Народна обраниця обурилася тим, що після самовільного залишення частини військовим дають усі комфортні умови для продовження служби.

"Одна річ – дати раз шанс людям після СЗЧ повернутися, хоча навіть це сумнівна історія. Але коли СЗЧ-шникам:

- військова служба та дія контракту продовжуються;

– поновлюються виплати та забезпечення продовольством, речами, пільгами та соціальними гарантіями;

– розпочаті кримінальні провадження щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини та добровільно прибули, не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їх контракту;

це – ганьба”, — написала Безугла.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко відреагував на посаду Мар’яни Безуглої у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що вона все ж таки голосувала на цей законопроєкт. Він показав відповідний скриншот, де навпроти прізвища Безуглої стоїть слово "за".

"Ще раз хочу наголосити, жодних легалізацій дезертирів комітет не приймав. Усі ЗП (законопроєкти, — Ред.) проходять обговорення у ГШ та МО (Генштаб та Міноборони, — Ред.). Але є проблема з мобілізацією, так є проблеми із СЗЧ. Але 408 В УКУ (Кримінальний кодекс України — Ред.) ніхто не скасував. І суто суд визначає, військовослужбовець, дезертир чи СЗЧ, а це вже інша класифікація в УКУ та відповідальність», — підсумував Федієнко.

Довідка: СОЧ/СЗЧ — самовільне залишення частини (на рус. — самовольное оставление части). За самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям строкової служби більш як три доби, але не більше ніж місяць, людині може загрожувати покарання у вигляді утримання дисциплінарного батальйону на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини, за умови, якщо воно було скоєно вперше.