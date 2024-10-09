Засідання "Рамштайну" можуть перенести: на Банковій прояснили ситуацію

Про жодні точні дати зараз не можна говорити

Засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 жовтня, можуть відкласти. Напередодні стало відомо, що Джо Байден відмовився від участі в "Рамштайні" через сильний ураган, який ударив по США. Засідання клубу партнерів України, мабуть, перенесуть на іншу дату.

Про це "Телеграфу" стало відомо від власних джерел в Офісі президента. Там зазначили, що поки невідомо, коли все ж таки відбудеться зустріч.

"Рамштайн можуть перенести. Зараз про жодні точні дати говорити не можна. Спочатку потрібно дізнатися, як пройде шторм в Америці", — говорить джерело.

Зазначимо, що про рішення відкласти "Рамштайн" пише також і Радіо Свобода, посилаючись на три джерела у штаб-квартирі НАТО.

Важливо не забувати, що ця зустріч є вкрай важливою для України, оскільки на ній країна та її союзники планували підписати нову угоду про безпеку на зустрічі контактної групи з оборони.

"Це буде особливий Рамштайн, і українські партнери отримають усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями як на фронті, так і в дипломатичній роботі", — говорив раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Також новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Києві говорив про те, що на засіданні Рамштайн планували обговорити з президентом США Джо Байденом питання дозволу застосовувати далекобійну зброю з військових об’єктів у Росії.

17-18 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден раптово скасовує свою поїздку на "Рамштайн".