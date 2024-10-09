Родила сына, но замуж не вышла: как выглядит отец ребенка Софии Федины, которая угрожала Зеленскому

Народная избранница совсем не афиширует личную жизнь

София Федина — народный депутат Украины, которая в свое время прославилась тем, что якобы угрожала президенту Зеленскому вместе с военной Марусей Звиробий. Тогда против нее даже открыли уголовное дело, но это ни к чему не привело. Федина всю свою политическую карьеру активно критикует партию "Слуга народа" и президента в частности. Сама она представляет в Верховной Раде "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. А вот о личной жизни Софии Федины известно очень немногое.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит гражданский муж Софии Федины, которому она в 2023 году родила сына.

София Федина — личная и политическая жизнь

София Федина родилась во Львове 18 февраля 1984 года, сейчас ей 40 лет. Она получила высшее образование в университете Франко по специальности политолог-международник и переводчик. Также проходила обучение за границей по стипендиальных программах. Имеет степень кандидата политических наук.

Известно, что помимо политической деятельности София Федина занималась творчеством — она певица и телеведущая. Так, в 2010 году Федина несколько месяцев была автором и ведущей политико-аналитической программы "Взгляд из Высокого замка" на местном львовском телевидении.

А в период Революции Достоинства она была одной из активных участниц и ведущей Евромайдана во Львове. Позже занималась волонтерской деятельностью в зоне АТО/ООС.

В политику София Федина пришла уже в 2019 году — она была избрана народным депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность". В парламенте она входит в комитет по гуманитарной и информационной политике.

В 2019 году София Федина попала в серьезный политический скандал своими высказываниями о действующем президенте Владимире Зеленском. Политик вместе со своей подругой военной Марусей Звиробий обсуждали коммуникацию Зеленского с военными в зоне ООС и записали этот разговор на видео, которое вышло в публичном пространстве. В своем разговоре они высказали предположение, что глава государства может "внезапно погибнуть" на Донбассе из-за "взрывов гранат" и "обстрелов".

После этого Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Федины из-за ее высказываний, ведь в президентской партии "Слуга народа" это видео назвали "угрозами" президенту "призывами к мятежу". ГБР после расследования этого факта объявило Федине подозрение в угрозе убийством президенту. А Печерский райсуд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде личного обязательства. Однако спустя время дело было закрыто, а суд не продлил меру пресечения.

Что касается личной жизни Софии Федины, то она ее вообще не афиширует. Даже о рождении первенца нардеп не сообщала публично — это сделали ее коллеги по партии, которые поздравили новоиспеченную маму. Известно, что София Федина родила сына 1 декабря 2023 года. Отцом первенца стал избранник депутатки Олег Король, с которым они официально не женаты. О нем также мало что известно, разве только то, что он спецназначенец, бывший десантник 80-й бригады. По данным из сети, Олег Король – ветеран АТО и ООС.

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