Що чекає на українців, які досі не оновили дані в ТЦК

Актуалізувати свої дані потрібно було майже 4 місяці тому

Ще в середині липня військовозобов'язані чоловіки мали оновити свої облікові дані в ТЦК. Осіб, які цього не зробили, розшукуватиме поліція.

Як розповів полковник, заступник начальника центру – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукал в інтерв'ю "Главреду", на домашню адресу чоловіка мають прийти представники ТЦК і кинути в поштову скриньку повістку, яка має бути з описом та в конверті. Якщо документ не буде оформлений належним чином, то він вважатиметься недійсним, однак його можуть віддати в руки.

Водночас оповіщення особи також не вважається законним, якщо її родина взяла повістку або сказала, що чоловік не проживає за місцем проживання.

Однак після того, як надходить повідомлення про те, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцепроживання, формується запит до Нацполіції аби особу подати в розшук.

"Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як будуть розшукувати чоловіків, що не оновили військово-облікові дані.