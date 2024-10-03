"Це важке рішення": Зеленський у спілкуванні з союзниками оперує не тільки словами

Важкий час накладає свій відбиток

Президент Володимир Зеленський втрачає терпіння і пробує підвищувати голос на західних партнерів. Він звинувачує їх у затягуванні постачання ракет великої дальності.

Зеленський сподівається, що такий підхід пришвидшить отримання довгоочікуваної зброї. Як повідомляє французьке видання L'Express, український лідер все частіше критикує союзників за повільні дії.

На зустрічі з новим генсеком НАТО Марком Рютте в Києві Володимир Зеленський наголосив на потребі збивати російські ракети та дрони. Він визнав, що це складне рішення для Заходу. Але Україні терміново потрібна якісна далекобійна зброя.

Глава держави порівняв ситуацію з Близьким Сходом. Там західні країни допомогли Ізраїлю перехопити іранські ракети. Він підкреслив, що "збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських", оскільки обидва режими пов'язані. Президент закликав сусідні країни рішучіше протидіяти російським атакам.

Візит Рютте до Києва відбувся у важкий для України час, пише видання. На східному фронті не вистачає бійців і зброї. Серед союзників все частіше лунають заклики до переговорів.

Марк Рютте був одним із найактивніших прихильників України в Європі з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Москва навіть назвала його "русофобським".

Зокрема, він доклав чимало зусиль щодо оснащення ЗСУ винищувачами F-16. Зеленський назвав це історичним кроком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що НАТО не буде збивати російські ракети над Україною, але готове обговорити удари вглиб РФ. Удари по військових цілях Росії — це не порушення "червоних ліній", вважає Рютте.