"Прийдуть з фронту військові, наведуть порядок": Корчинський пояснив, чи можливо це

Військові – це серйозна база для перетворення і революції

Повернення військових до цивільного життя після закінчення війни, не гарантує автоматичних змін у суспільстві. Мем про "прийдуть військові з фронту і наведуть порядок" — певною мірою міф.

Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів громадський діяч і фундатор "Братства" Дмитро Корчинський. Повну версію читайте у матеріалі: З фронту прийде багато зневірених людей, — Корчинський про мобілізацію, аборти і Кличка з Трухановим, ч. II

"Саме по собі нічого не станеться. З фронту прийде дуже багато зневірених людей з посттравматичним синдромом. Людей, які будуть найматися на роботу до тих, кого вони ненавиділи", — зауважив Корчинський.

Водночас, за його словами, військові – це серйозна база для перетворення і революції. Саме з них формуватиметься нова еліта в Україні.

"Нова українська еліта формується на війні. Взагалі будь-яка еліта завжди формується тільки в одному місці – на війні. Вона не формується на базарі чи в університетах. Кожна справжня еліта – це військова еліта. От зараз це відбувається", — зауважив громадський діяч.

Він також наголосив на необхідності поєднання військового досвіду з глибоким розумінням та великими ідеями. Як приклад навів створення християнського відділу "Братство" у системі ГУР.

"Братство" – це християнський відділ, який бажає перетворити національну війну українського народу на релігійну війну, на війну за віру. І це велика християнська ідея, висловлена в рішучій формі. Це вийшов високоефективний батальйон, який діє на вірі, здійснює карколомні операції і діє в системі ГУР", — наголосив Корчинський.

На думку громадського діяча, "великі ідеї, висловлені в рішучій формі" ще не опанували масами, проте робота в цьому напрямку ведеться.

"Ми вважаємо, що цей досвід (створення відділу "Братство" — прим. ред.) і цю ідею можна поширювати і далі, на інші відділи спецслужб і ЗСУ. Подивимося, що вийде", — насамкінець зауважив Корчинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на думку директора Інституту соціології НАН Євгена Головахи після перемоги в Україні не буде "партії військових".