"Лікував" тяжкі хвороби одним поглядом з екрану: де зараз Анатолій Кашпіровський, і що про нього відомо

Головний "цілитель" Радянського Союзу живий і продовжує свою діяльність

Анатолій Кашпіровський відома та неоднозначна особистість в історії телебачення. Свого часу він був тим, хто "лікував" тяжкі хвороби одним поглядом через екран і прославився своїм гіпнозом. Нині Кашпіровському 85 років і він, хоч як це не дивно, продовжує свою гіпнотичну діяльність.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Анатолій Кашпіровський та що про нього відомо.

Анатолій Кашпіровський — що про нього відомо

Анатолій Кашпіровський народився 1939 року на Хмельниччині, зараз йому 85 років. Він навчався у Вінницькому медичному інституті на факультет психіатрії. Кашпіровський відомий у всіх пострадянських країнах як психотерапевт, який став популярним наприкінці 1980-х років своїми сеансами гіпнозу. Він стверджував, що має надприродні і цілительські здібності і вмів це монетизувати.

А почалося все з роботи Кашпіровського у Вінницькій психіатричній лікарні, куди він прийшов після закінчення інституту. На той час радянська психіатрія активно розвивалася і лікарі практикували різні способи та методи лікування. Кашпіровський освоїв гіпноз і досяг у цьому методі серйозних результатів.

Чутки про великого цілителя-гіпнотизера поступово поширювалися СРСР. І у 1988 році його запросили на телебачення. Багато хто пам’ятає, як гіпнотичні сеанси Кашпіровського активно транслювали по телебаченню. Можливо тому в його шарлатанство та здатність "лікувати" тяжкі хвороби через екран одним лише поглядом повірили мільйони людей. Пацієнти гіпнотичних сеансів Кашпіровського стверджували, що він справді їх зцілив.

Популярність "телецілителя" зростала, його знали у всьому Радянському Союзі. У 1991 році він навіть виступив у штаб-квартирі ООН та пропонував світовій спільноті лікувати СНІД його методикою гіпнозу. А 1993 року він вирішив податись у політику — "цілитель" обирався до російської Держдуми від партії ЛДПР Жириновського.

А вже 1995 року Анатолій Кашпіровський вирішив переїхати до США. І вже там його популярність пішла на спад, як і мільйонні гонорари, які він мав у Союзі. Втративши у США практично все, що мав, Кашпіровський повернувся до Росії. Він навіть влаштував гастролі по РФ у 2015 році, але від колишньої слави не залишилося і сліду. Як і від колишніх гонорарів.

Кашпіровський зараз — де він і чим займається

Як виявилося, Анатолій Кашпіровський не залишив своїх спроб повернути колишню славу. Він продовжує "лікувати через екран", лише тепер уже на YouTube-каналі, на який підписано майже півмільйона людей.

У мережі є суперечлива інформація про місцезнаходження Кашпіровського. Так, за одними даними, він живе в англійському Брайтоні. За іншою інформацією, він живе у Москві та проводить свої онлайн-сеанси звідти.

До слова, Кашпіровський в інтерв’ю російським ЗМІ називає свою еміграцію до Америки великою помилкою.

"Те, що я поїхав до Штатів, було однією з моїх глобальних помилок у житті. Мені не треба було їхати туди в жодному разі. Але я взяв і поїхав. І цим закреслив себе повністю. Все пішло прахом, тому сьогодні я гол как сокол", — заявив Кашпіровський.

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