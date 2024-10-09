Мільйон доларів та тисячі євро у пакетах: ГБР затримало депутата Хмельницької міськради, деталі (фото)

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років із конфіскацією всього майна

Державне бюро розслідувань виявило у депутата Хмельницької міської ради понад півтора мільйона доларів, які не було задекларовано. Крім того, були виявлені не внесені до декларації об’єкти нерухомості.

Про це у середу, 9 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР. Зазначається, що жінка зовсім не вказала наявність у неї готівки, а при обшуках було виявлено велику суму.

"Під час обшуків в індивідуальних банківських осередках, відкритих на її ім’я, і за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження з операцій на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої є депутат.

Зазначається, що наразі жінка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років із конфіскацією всього майна.

До речі, в Офісі Генпрокурора зазначили, що під час обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис. доларів США, 30 тис. євро, 500 тис. грн.

У матеріалі не вказується ім’я фігурантки, проте, за даними "Української правди", йдеться нібито про Світлану Баранську. Вона є депутатом Хмельницької міської ради від партії "Європейська солідарність", член комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. За інформацією аналітичної онлайн-системи YouControl, Баранська також є керівницею десяти товариств з обмеженою відповідальністю.

Світлана Баранська. Фото: Хмельницька міська рада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що (НАЗК) виявило у діях колишньої уповноваженої Верховної Ради Людмили Денисової ознаки незаконного збагачення майже на 10 мільйонів гривень.