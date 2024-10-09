У Дніпрі пролунало кілька гучних вибухів: що відомо (фото, відео)

Відлуння вибухів були чути у сусідньому Запоріжжі

У середу, 9 жовтня, у Дніпрі пролунала низка гучних вибухів. Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Про це попередили у Повітряних силах України. Зокрема, мовилося і про швидкісну ціль на Дніпро. Перші три вибухи пролунали об 11:12.

Наші кореспонденти з Дніпра зафіксували сліди роботи ППО у небі над обласним центром.

Як повідомляють у моніторингових каналах, Дніпро, ймовірно, опинилося під ударом балістики. Швидкісні цілі фіксувалися курсом на обласний центр, а також на м. Павлоград, Дніпропетровської області. Зауважимо, що вибухи у Дніпрі чули навіть у Запоріжжі.

На каналі "Дніпро. Оперативний" з'явилося відео з наслідками роботи ППО у Дніпрі. Гучні вибухи чули в усіх районах міста, а також у передмісті обласного центру.

Станом на 11:23 відомо про ще одну швидкісну ціль курсом на Дніпро/Павлоград. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Об 11:33 у Дніпрі знову пролунав потужний вибух. Місто під атакою російської армії. Громадян просять перебувати в укриттях або знаходитися подалі від вікон, за двома стінами.

Як передає "Дніпро. Оперативний", після вибуху у передмісті Дніпра видно задимлення. Чи це приліт, чи падіння уламків після збиття наразі невідомо. Чекаємо на офіційну інформацію.

Також, як повідомляє блогер та волонтер Сергій Стерненко, перед низкою вибухів над Дніпром фіксували ворожий дрон-розвідник. Низка моніторингових пабліків у Telegram заявляють, що БпЛА досі над Дніпропетровською областю.

О 12:11 в області пролунав відбій повітряної тривоги. Про наслідки атаки нині нічого не відомо. Інформація від офіційних джерел поки не надходила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вдарили по Києву "кинджалами". У місті пролунало кілька потужних вибухів.