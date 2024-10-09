Його називали одним із найзавидніших холостяків Ради: куди зник екснардеп Єгор Фірсов

Чоловік показує у соцмережах реалії війни

В Україні є колишні посадовці, які стали на захист батьківщини від російського агресора. Серед них — ексдепутат Верховної Ради, який був наймолодшим під час 7-го скликання. І це Єгор Фірсов.

Чоловік став популярним під час Євромайдану. З того часу він долучився до творення політичних процесів в Україні. Якою була його діяльність та чи він запам'ятався — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Єгора Фірсова

Єгор Фірсов з'явився на світ у 1988 році у Донецьку. Навчався у місцевому університеті, опановуючи правознавство. Після закінчення вишу працював учителем історії та правознавства.

У 2011 році був помічником на громадських засадах нардепки Ірини Геращенко. Пізніше увійшов до партії Віталія Кличка "УДАР", від якої балотувався у парламент, але не пройшов. 2013 році долучився до Євромайдану як представник Донецька, а також влаштовував Автомайдан на своїй малій батьківщині.

Через рік потрапив у Верховну Раду від "Блоку Петра Порошенка" і став наймолодшим нардепом 7-го скликання. Певний час був радником тодішнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

Входив до Комітету з питань податкової та митної політики та Комітету з питань європейської інтеграції. За час роботи у парламенті порушував питання екології в Україні та створював відповідні законопроєкти. У 2016 році вирішив покинути фракцію "БПП", пояснивши, що не хоче працювати у партії, очільники якої займаються "корупційною діяльністю".

Фото з мережі

У 2016 році спробував знову потрапити до Ради, але безрезультатно. Тоді створив власну політичну силу "Альтернатива", що згодом об’єдналася з партією Анатолія Гриценка "Громадянська позиція". У цій політичній силі чоловік відповідав за питання екології. Фірсов також підтримав Гриценка на президентських виборах у 2019 році.

Фото з мережі

У 2019 році Фірсов знову намагався потрапити до Ради від партії "Громадянська позиція", але не пройшов. Натомість отримав посаду в уряді Олексія Гончарука. Там він тимчасово виконував обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України. Його завданням стало реформувати цей державний орган. Так, Фірсов звільнив значну частину тодішнього керівництва Держекоінспекції, пояснивши це тим їхньою неефективністю.

На цій посаді Фірсов запам'ятався тим, що наклав великий штраф на компанію "Метінвест" Ріната Ахметова. У результаті Маріупольський металургійний комбінат вперше за своє існування виплатив 10 мільйонів гривень компенсації за збитки, завдані екології.

Фото з фейсбуку Фірсова

Коли Фірсов працював у Держекоінспекції, йому спалили автівку. Пізніше — і звільнили з посади. Й згодом він влаштувався в юридичну компанію "Дім права". Зокрема, він порушував проблеми екології Донбасу та залучав до цього міжнародних експертів.

Де зараз Єгор Фірсов

На початку повномасштабного вторгнення колишній народний обранець пішов боротися з ворогом. Він вступив до 109-бригади територіальної оборони. Паралельно, коли був час, Фірсов почав писати статті про війну, які публікували Washington Post, Politico, знову New York Times. А згодом чоловік випустив україномовну книгу "В окопах Нью-Йорка".

Фото з фейсбуку Фірсова

Зараз екснардеп продовжує захищати Україну від російського агресора. Також чоловік періодично дає інтерв'ю українським і закордонним медіа про війну. У своєму фейсбуці він показує реалії життя в бліндажах, під обстрілами, а також як працює бригада.

Фото з фейсбуку Фірсова

У 2024 році він отримав нагороду — нагрудний знак "Золотий хрест" Головнокомандувача ЗСУ.

Фото з фейсбуку Фірсова

Щодо особистого життя, то Фірсов вже багато років живе у цивільному шлюбі з Катериною Дмитрівною Кічик. Жінка родом із Донецька. Працювала його помічницею в парламенті. Пізніше вона отримала роботу в єврейському громадському центрі "Халом" та стала підприємцем. У вересні в пари народилась донька.

Фото з мережі

Фото з фейсбуку Фірсова

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди подівся один із лідерів "Автомайдану" Сергій Поярков. Він раніше був ведучим на каналі "Прямий".