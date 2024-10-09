Его называли одним из самых завидных холостяков Рады: куда исчез экс-нардеп Егор Фирсов

Мужчина показывает в соцсетях реалии войны

В Украине есть бывшие чиновники, которые встали на защиту родины от российского агрессора. Среди них — екс-депутат Верховной Рады, который был самым молодым во время 7-го созыва. И это Егор Фирсов.

Мужчина стал популярным во время Евромайдана. С этого времени он присоединился к созданию политических процессов в Украине. Какой была его деятельность и чем запомнился он — расскажет "Телеграф".

Что известно о Егоре Фирсове

Егор Фирсов появился на свет в 1988 году в Донецке. Учился в местном университете, овладевая правоведением. После окончания вуза работал учителем истории и правоведения.

В 2011 году был помощником на общественных началах нардепки Ирины Геращенко. Позже вошел в партию Виталия Кличко "УДАР", от которой баллотировался в парламент, но не прошел. В 2013 году присоединился к Евромайдану как представитель Донецка, а также устраивал Автомайдан на своей малой родине.

Через год попал в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко" и стал самым молодым нардепом 7-го созыва. Одно время был советником тогдашнего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.

Входил в Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики и Комитет по европейской интеграции. За время работы в парламенте поднимал вопросы экологии в Украине и создавал соответствующие законопроекты. В 2016 году решил покинуть фракцию "БПП", объяснив, что не хочет работать в партии, руководители которой занимаются "коррупционной деятельностью".

Фото из сети

В 2016 году попытался снова попасть в Раду, но безрезультатно. Тогда создал собственную политическую силу "Альтернатива", которая впоследствии объединилась с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". В этой политической силе мужчина отвечал за вопросы экологии. Фирсов также поддержал Гриценко на президентских выборах в 2019 году.

Фото из сети

В 2019 году Фирсов снова пытался попасть в Раду от партии "Гражданская позиция", но не прошел. Зато получил должность в правительстве Алексея Гончарука. Там он временно исполнял обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Его задачей стало реформировать этот государственный орган. Так, Фирсов уволил значительную часть тогдашнего руководства Госэкоинспекции, объяснив это тем их неэффективностью.

На этой должности Фирсов запомнился тем, что наложил большой штраф на компанию "Метинвест" Рината Ахметова. В результате Мариупольский металлургический комбинат впервые за свое существование выплатил 10 миллионов гривен компенсации за ущерб, нанесенный экологии.

Фото из фейсбука Фирсова

Когда Фирсов работал в Госэкоинспекции, ему сожгли машину. Позже — и уволили с должности. И впоследствии он устроился в юридическую компанию "Дом права". В частности, он поднимал проблемы экологии Донбасса и привлекал к этому международных экспертов.

Где сейчас Егор Фирсов

В начале полномасштабного вторжения бывший народный избранник пошел сражаться с врагом. Он вступил в 109-бригаду территориальной обороны. Параллельно, когда было время, Фирсов начал писать статьи о войне, которые публиковали Washington Post, Politico, снова New York Times. А потом мужчина выпустил украиноязычную книгу "В окопах Нью-Йорка".

Фото из фейсбука Фирсова

В настоящее время экс-нардеп продолжает защищать Украину от российского агрессора. Также мужчина периодически дает интервью украинским и зарубежным медиа о войне. В своем фейсбуке он показывает реалии жизни в блиндажах, под обстрелами, а также, как работает бригада.

Фото из фейсбука Фирсова

В 2024 году он получил награду — нагрудный знак "Золотой крест" Главнокомандующего ВСУ.

Фото из фейсбука Фирсова

Относительно личной жизни, Фирсов уже много лет живет в гражданском браке с Екатериной Дмитриевной Кичик. Женщина родом из Донецка. Работала его помощницей в парламенте. Позже она получила работу в еврейском общественном центре "Халлом" и стала предпринимателем. В сентябре у пары родилась дочь.

Фото из сети

Фото из фейсбука Фирсова

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда делся один из лидеров "Автомайдана" Сергей Поярков. Он раньше был ведущим на канале "Прямой".