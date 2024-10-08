Очолював Міноборони під час АТО: куди зник ексміністр оборони Полторак

Ексміністр зник з публічного простору

Степан Полторак — відомий український генерал, колишній міністр оборони, екскомандувач Національної гвардії. Він пройшов довгий шлях у військовій справі, а також займався науковою діяльністю. Зокрема, керував оборонним відомством, коли Путін почав збройну агресію на Донбасі.

"Телеграф" розкаже більше про колишнього чиновника, якою була його діяльність та чим він займається зараз.

Що відомо про Степана Полторака

Чоловік народився в 1965 році на Одещині. Навчався у військовому училищі МВС СРСР в Кірові. Згодом здобував освіту у Військовій академії Збройних сил України. Почав військову службу в 1983 році, обіймаючи різні посади: командира взводу, а згодом — і батальйону, бригади.

На початку 2000-х військового призначили начальником Академії внутрішніх військ МВС. Паралельно провадив наукову діяльність. Зокрема, у 2003 році захистив дисертацію на тему "Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України". Через 4 роки отримав звання генерал-лейтенанта.

А от упізнаваним і медійним Полторак став після Революції Гідності у 2014 році. Цей рік став плідним у кар'єрі чоловіка. Тодішній виконувач обов'язків Олександр Турчинов призначив його командувачем Національної гвардії України. Тоді ж відзначений вищим званням — генерала-полковника.

Фото: "Слово і Діло"

У тому ж 2014 році Полторака призначають міністром оборони. Цікаво, що перед тим, як вступити на посаду, генерал проходив детектор брехні. Так, він став першим в Україні міністром, який проходив таку процедуру.

Через рік п'ятий президент України Петро Порошенко надав Полтораку звання генерала армії України. Паралельно входив до складу Ради національної безпеки та оборони. На період діяльності генерала припав початок збройної агресії Росії проти України на Донбасі. Тож саме він давав пресконференції, на яких розповідав, що відбувається на полі бою. Також займався реформою, яка мала наблизити українську армію до стандартів НАТО.

Фото з мережі

У 2018 році Полторак звільнився з військової служби, але продовжив очолювати Міноборони як цивільна особа. Подейкували, що міністр пішов на такий крок, аби залишитися на посаді, бо з 2019 року відомство мав очолювати цивільний. У тому ж році захистив дисертацію з державного управління та став доктором наук.

У 2019 році в мережі поширилась інформація, що президент Володимир Зеленський нібито штовхнув Полторака. Це сталося під час презентації мобільних житлових модулів для військових. Однак прессекретар Міноборони повідомила, що це маніпуляція ЗМІ, і все було коректно. Того ж року генерал подав у відставку.

Чим зараз займається Полторак

Колишній міністр оборони зараз практично не веде соціальні мережі. Перед повномасштабним вторгненням росіян він поширив пост, в якому закликав українців до єдності, коли ворог вже перебував біля кордонів країни. Ексурядовець зазначив, що українців мають об'єднуватися навколо армії, адже тільки так можна протидіяти агресору.

Фото: Фейсбук Степана Полторака

А в грудні 2022 року Полторак привітав військових з Днем Збройних Сил. Генерал зазначив, що пишається своєю співпрацею з різними представниками військової справи та подякував їм за службу.

З того часу жодних згадок про ексміністра в мережі немає. Тому невідомо, де він зараз перебуває та чим займається.

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