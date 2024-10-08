Допомагає звільняти полонених "азовців": як виглядає дружина "Редіса" Прокопенко

Дружина "Редіса" продовжує нагадувати про полонених "азовців"

Денис Прокопенко з позивним "Редіс" — легендарний український військовий, який з 2014 року пішов захищати Україну від ворога. Він керував надскладною битвою за Маріуполь, за що отримав звання "Герой України". Дружина "Редіса" також активно долучається й допомагає під час війни.

Катерина Прокопенко спрямовувала всі зусилля, щоб повернути бійців "Азову" з полону. Що ще відомо про жінку та чим вона займається зараз — розкаже "Телеграф".

Що відомо про дружину "Редіса"

Жінка народилася в Києві в 1995 році. Навчалась у Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Міжнародні відносини". Пробувала себе гідом, консультантом, згодом — у SMM, відеомонтажі.

Катерина Козіна (дівоче прізвище) познайомилась з Денисом Прокопенком ще у 2015 році. Але побралися вони вже у 2019 році.

Фото з мережі

До повномасштабної війни Росії проти України була ілюстраторкою під псевдонімом "Коза рогата" та займалась волонтерською діяльністю. Коли її чоловік, Денис Прокопенко та інші бійці "Азову" потрапили в оточення в Маріуполі, почала виходити на акції з іншими дружинами воїнів, аби врятувати їх.

Для цього Катерина їздила разом з дружиною іншого "азовця" Юлією Федосюк до Папи Римського у Ватикан та просила його витягти воїнів з "Азовсталі". Пропонувалось провести екстракцію — вивезення військових третьою країною за попередньою згодою протиборчих сторін.

А після потрапляння українських захисників в полон, почала робити все для їх звільнення. Катерина створила громадську організацію "Асоціація родин захисників Азовсталі", з якою проводила інформаційні кампанії щодо повернення "азовців" з полону. Для цього Прокопенка влаштовувала численні акції в Києві. Також дружини військових вимагали визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.

У вересні 2022 року з російського полону звільнили 215 полонених, серед яких — 188 бійців "Азову". Їх обміняли на проросійського політика Віктора Медведчука. Серед звільнених був і командир "азовців" Денис Прокопенко. Однак передбачалось, що він та інші командири перебуватимуть до кінця війни в Туреччині.

У липні 2023 року Прокопенка та інших командирів, як-от Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу, вдалося повернути в Україну.

Чим зараз займається дружина "Редіса"

Катерина Прокопенко продовжує займатися роботою у своїй організації "Асоціація родин захисників Азовсталі". У столиці та інших українських містах постійно відбуваються акції з нагадуванням про те, що в полоні росіян досі перебувають "азовці".

На своїй сторінці у фейсбуці Катерина поширює новини про "азовців", збори, петиції та інші заходи, присвячені захисникам.

Фото: Фейсбук Катерина Прокопенко

У травні 2024 року Катерина Прокопенко з іншими членами "Асоціації родин захисників Азовсталі" та самі військові "Азову" брали участь у круглому столі у Великій Британії. Вони говорили про важливість звільнення з полону своїх побратимів, яких налічується там майже 900. Під час візиту дружина "Редіса" побачилась з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Фото: Фейсбук Катерина Прокопенко

Фото: Фейсбук Катерина Прокопенко

Раніше "Телеграф" писав про дружину колишнього політика Володимира Литвина. Вони перебувають у шлюбі понад 40 років.