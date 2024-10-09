Є одним з рекордсменів по виступах в Україні: де зараз Dj Tapolsky, який є легендою вітчизняної музики

Чоловік пішов захищати Україну одразу після вторгнення росіян

Багато публічних особистостей з початку повномасштабного вторгнення росіян стали на захист батьківщини. Одним із таких був відомий український діджей Dj Tapolsky.

Анатолій Топольський зараз змінив музику на боротьбу з агресором. Хто він і чим займався раніше — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Dj Tapolsky

Чоловік з'явився на світ в 1976 році в Богуславі, що на Київщині. Тато був військовим, а мама — бухгалтером. Певний час жив в Індії, оскільки батько отримав роботу військового аташе. Там він пішов у місцеву школу та паралельно цікавився музикою. Так, хлопець почав купувати перші диски й влаштовувати вечірки.

Через певний час родина повернулась в Україну, й Анатолій вступив до Дніпропетровського металургійного інституту. Це було не його, тож Топольський роздумував, чим йому займатися.

У 1995 отримав роботу звукорежисера, а потім й почав вести власну програму з підбіркою електронної музики на радіостанції "Мрія" у Дніпрі. А через рік став грати у нічних закладах. Згодом почав працювати в Дніпрі артдиректором у клубі "Плотина".

Пізніше отримав звання "драм-н-бейс діджея" в Україні. Через певний час переїхав з Дніпра до Києва, але довго не міг працевлаштуватися. На всіх радіостанціях отримував відмови, бо тоді електронна музика не мала високого попиту.

Згодом чоловіку таки вдалося отримати роботу на SuperNova, де вів кілька програм у стилі ейсід-джаз. Однак його все ще приваблював напрямок драм-н-бейс, тому перейшов на радіо Kiss FM, де вів програму Time2Bass. Діджей також пробував свої сили в журналістиці, дописуючи в молодіжний журнал X3M.

Кар'єра Топольського рухалась вгору й він став їздити з виступами по різних містах України. Заснував свій лейбл, став резидентом KaZantip. Влаштував заходи, які об'єднували музикантів, зацікавлених у діджеїнгу. Також заснував фестиваль "Ідеологія" у стилі драм-н-бейс.

Топольський є одним із тих діджеїв, які дали найбільше виступів в Україні. Упродовж 7 років він вів програми як діджей на різних радіостанціях. Востаннє з'являвся в ефірах у 2015 році.

Коли Росія напала на Донбас, почав збирати кошти для українських військових. Зокрема, влаштував фестиваль "Так, я люблю Україну" на підтримку Збройних сил із гуртами "Скрябін", "ТіК", O.Torvald, Тонею Матвієнко. Упродовж 9 місяців служив у зоні АТО мінометником.

Де зараз Dj Tapolsky

Від початку повномасштабного вторгнення росіян став на захист батьківщини. Протягом 2 років він служив у 47-й бригаді, яка була у гарячих точках, зокрема під Авдіївкою. Паралельно зі службою створював ремікси на треки різних виконавців: "Океан Ельзи", Roxolana, The Hardkiss.

Фото з мережі

Чоловік упродовж 9 років був у шлюбі з діджейкою Анастасією Топольською, більш відомою як Dj Nastia. Хоча за словами діджея, вони не жили спільно з 2009 року, просто не оформлювали розлучення. Подружжя має спільну доньку. Згодом вона стала дружиною екснардепа Сергія Лещенка, з яким розлучилась у 2022 році. Тимчасом навесні 2022 року Топольський одружився зі своєю обраницею Сандрою Смірновою.

Фото з мережі

А у 2024 році Топольський долучився до проєку "Культурний десант". Дебютний благодійний виступ діджей дав біля стели "Донецька область". Водночас під час сетів збирає кошти на потреби захисників. Крім цього, діджей створив спільний поетичний сет разом із військовим і музикантом Павлом Вишебабою в Києві.

У вересні Dj Tapolsky виступив на фестивалі Burning Man 2024 у США. Він провів сет біля інсталяції I’m Fine, яка символізує незламність українців та нагадує відвідувачам про війну в Україні.

Фото з мережі

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