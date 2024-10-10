"Богданою" всіх потреб не перекрити: яка артилерія потрібна Україні

В Україні зосередились на виробленні далекобійних установок

Україні потрібна не тільки далекобійна артилерія. Українська САУ Богдана, яка б'є на 42 км, наразі виробляється набагато активніше, ніж раніше, але тільки на ній зосереджуватися не можна.

Про це "Телеграфу" в інтерв'ю розповів засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний. Він зауважив, що в Україні виробляється близько 10 "Богдан" на місяць і це артилерія армійського рівня. Україна здатна покрити свої потреби у цій сфері, однак потрібна і не така далекобійна зброя.

"Більшість нашої артилерії — це артилерія бригадного рівня. Там не потрібна така велика гармата, там не потрібна така далекобійність, там треба трішечки інші зразки. Проте виробництво зосередилось саме на "Богданах", — стверджує Павло Нарожний. Як приклад тих видів артилерії, які потребує Україна, він називає деякі іноземні види озброєння, зокрема причепну гаубицю М777, гармату М119 тощо. Обидва види гармат Україна вже використовує.

Гаубиця М777

Гаубиця М777 калібром 155 мм першою почала поставлятися в Україну після повномасштабного вторгнення. Довжина ствола — 39 калібрів, максимальна дальність стрільби — до 24 км звичайним уламково-фугасним снарядом. Якщо використати спеціальні активно-реактивні снаряди, дальність пострілу може досягати 40 км. Порівняно з аналогами ця гаубиця набагато легша, адже в ній використовується велика кількість титанових сплавів.

Гаубиця М119

Американська артилерійська система M119 має калібр 105-мм. Ця гармата ще легша ніж попередня, її можна навіть транспортувати за допомогою військового позашляховика "Хамві". Вона стріляє на відстань в 11 км. На відміну від інших видів артилерії, постріл достатньо не гучний, а зі ствола виходить тільки дим. Тому замаскувати цю гаубицю легше. Їх використовують для підтримки піхотинців ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Німеччина планує передати Україні машини для розмінування. Їх перероблять з ремонтно-евакуаційних машин. Попередньо це будуть машини розмінування Wisent 1.