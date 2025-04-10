Нарахували 50 тисяч боргу за неіснуюче опалення. Як жінка виграла суд у комунальників

Борг нараховували протягом 6 років

На Кіровоградщині місцева жителька виграла суд у справі за неправильне нарахування комунальних послуг. Жінці нарахували понад 50 тисяч боргу за опалення.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зазначається, що інцидент стався Світловодську Кіровоградської області.

За даними справи, виконавчий комітет Світловодської міської ради 19 червня 2019 року дозволив жінці відключитись від централізованого опалення й встановити автономне. 18 вересня того ж року було складено акт, що засвідчував відокремлення квартири від загальної мережі.

На момент проведення цих змін жінка не мала боргів, проте протягом тривалого періоду їй нараховували оплату за опалення, попри те, що вона ним не користувалась. Так її борг сягнув 57 тисяч 450 гривень.

Комунальне підприємство аргументувало це тим, що жінка не підтвердила технічні умови у підприємства й не запросила представника, щоб він підписав акт відключення.

Проте суд не визнав це підставою для того, щоб відключення стало незаконним, а жінці нараховувалась оплата за опалення, якого не було. За законом для такого відключення опалення присутність представника підприємства не обов'язкова. Основний документ — дозвіл органу самоврядування.

За вироком суду, відключення квартири від загальної мережі опалення законне, тому борг з жінки буде знято. Також підприємство має сплатити судовий збір 2 422 гривні.

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