РФ відправила в космос зрадника України: хто цей мешканець МКС та як це могло статися

Він був військовим пілотом

Колишній український військовий пілот став російським космонавтом і перебуває на Міжнародній космічній станції. 32-річного Олексія Зубрицького в Україні заочно засудили до 15 років ув'язнення. Проте минулого місяця він вирушив у космос як частина російської космічної програми.

Зубрицький служив пілотом штурмовика у 204-й Севастопольській бригаді ЗСУ у 2013 році. Однак після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році він перейшов на бік окупантів. Згодом військовий перебував на службі в Ростовській та Краснодарській областях Росії, повідомляє Dailymail.

Дезертир вирішив змінити військову кар'єру на космічну і пройшов підготовку як космонавт. Нещодавно він вирушив на МКС на ракеті "Союз-2а" разом із російським командиром Сергієм Рижиковим та американським астронавтом НАСА Джонні Кімом. Запуск відбувся з космодрому Байконур у Казахстані.

Зараз Зубрицький входить до складу екіпажу Експедиції 72, де працює разом з астронавтами НАСА Ніколь Айерс, Енн Макклейн та Доном Петтітом, японським астронавтом Такуєю Оніші та російськими космонавтами Кирилом Пєсковим, Іваном Вагнером та Олексієм Овчиніним.

У разі повернення в Україну йому загрожує арешт та конфіскація всього майна. Його місія на МКС триватиме сім місяців, під час яких екіпаж проводитиме наукові експерименти на низькій навколоземній орбіті.