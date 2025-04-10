Яку квартиру в Києві можна купити, якщо працювати 15 років та на всьому економити

Відкладати на місяць доведеться половину свого заробітку

Для багатьох придбання власного житла — заповітна мрія. Однак ринок нерухомості не може потішити низькими і доступними для більшості українців цінами.

Журналісти Новини.LIVE пишуть, що середня вартість квартири на вторинному ринку — $63 000 (понад 2,5 млн грн). Навіть якщо відкладати половину свого доходу, багатьом доведеться збирати роками.

Бухгалтеру, SMM-менеджеру, майстру манікюру та кухареві, чий середній рівень доходу дозволяє відкладати 15 тисяч гривень на місяць, доведеться збирати на квартиру 14 років та 6 місяців.

Швидше зможуть накопичити маркетологи. Їхня середня зарплата у квітні 2025 року становить 37 500 гривень. Тобто якщо вони відкладатимуть половину — 18 750, то квартиру зможуть купити через 11 років та 8 місяців.

А ось касиру, наприклад, доведеться накопичувати довше за інших — 21 рік та 2 місяці. Це при врахуванні, що щомісяця скарбничка поповнюватиметься на 10 500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки коштує оренда квартири в Києві та який найдешевший район.