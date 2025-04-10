Розташована за 55 мільйонів світлових років від Землі. Як виглядало перше фото чорної діри

Маса цієї чорної діри — 6,5 мільярда мас Сонця

Чорні діри — це ділянки простору, де така потужна гравітація, що світло не може вирватися за межі. Довго вони вважалися лише гіпотетичними об’єктами, але 10 квітня 2019 року було представлене перше фото чорної діри, що стало великим проривом астрофізики.

Формуються чорні діри внаслідок колапсування масивними зірками під дією власної гравітації і створює область із сильною гравітацією. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядає перше фото чорної діри.

Зображення, яке опубліковане 10 квітня 2019 року, показує чорну діру в центрі галактики Messier 87 (M87), що розташована близько за 55 мільйонів світлових років від Землі. Маса цієї чорної діри — приблизно 6,5 мільярда мас Сонця. На фото видно темну діру, яка оточена яскравим кільцем світла — випромінюванням перегрітого газу, що обертається навколо неї.

Фото: EHT Collaboration

Як зробили це фото?

Проєкт EHT об'єднав вісім радіообсерваторій по всьому світу, створивши віртуальний телескоп розміром із Землю. Ця техніка, відома як інтерферометрія з наддовгою базою, дозволила досягти надзвичайно високої роздільної здатності, необхідної для спостереження таких віддалених об'єктів.

Фото: DR JEAN LORRE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У травні 2022 року зробили ще одне фото чорної діри — на цьому знімку її видно краще. Однак вона залишається невидимою, адже вона повністю темна. Однак цьому знімку також видно яскраве кільце, яке її оточує.

Фото: EHT Collaboration

Раніше "Телеграф" розповідав, що у NASA показали 5 фантастичних знімків телескопа Chandra. Так виглядають найзагадковіші об'єкти Всесвіту.