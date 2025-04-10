Реформа шкіл в Україні: для кого зроблять виняток і залишать все по-старому

У Києві хочуть створити мережу академічних ліцеїв, але є нюанси

Обіцяна реформа середньої освіти, яка передбачає перетворення існуючих середніх шкіл на профільні гімназії та ліцеї, зачепить не всі навчальні заклади. У деяких ситуаціях варто буде зберегти існуючий стан речей.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин. Він пояснив, для яких шкіл зроблять винятки.

Більше про це читайте у публікації: "Освітня революція чи катастрофа? Що буде з українськими школами, якщо Рада ухвалить гучні законопроєкти".

— Певні винятки будуть для гірських територій та прифронтових областей. Також особливі умови будуть для ліцеїв з поглибленим вивченням мов, де важливо мати початкову школу тощо. Потрібно лише трохи зачекати, поки законопроєкт просуватиметься, адже зараз ми на етапі збору відгуків і проведення складних дискусій, — каже він.

За словами Колебошина, йому було дивно почути основну критику від великих громад. Оскільки для таких міст, як-от Київ максимально просто було б створити чудову мережу академічних ліцеїв. Бо в них достатньо контингенту і вчителів. Крім того перетворення комунальної школи на ліцей буде просто зміною вивіски, вважає нардеп.

— Коли я починав працювати над законопроєктом, я був абсолютно свідомий того, що буде велика доза критики. Але не робити це? В такому разі, я не знаю навіщо нам наша професійна совість, якщо ми не хочемо змінювати систему, — підсумував Сергій Колебошин.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому нинішня українська школа – це угода з совістю.