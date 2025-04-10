Дружина Пєскова пригрозила Заходу візами

Колишня спортсменка поскаржилася на санкції

Уродженка Дніпра, олімпійська чемпіонка у танцях на льоду, дружина прессекретаря голови Кремля Дмитра Пєскова Тетяна Навка поскаржилася на санкції. Нещодавно зрадниця України відкрила льодовий палац у Москві.

Відповідний коментар Навки наводить ТАСС. Тетяна поскаржилася, що через санкції не може мандрувати з дитиною. Вона вважає, що Захід ще пошкодує про це.

"Я дуже люблю їздити, подорожувати, я людина світу. Я з 14 років живу одна, а з 16 років їздила по всьому світу — виступала, змагалася.

Я щаслива людина, бо об’їздила багато країн: Австралія, Канада, Японія, Китай, була у великих країнах. Там чудово, добре, але повірте: вдома завжди краще.

Єдине, про що я шкодую, що я не можу поїхати й показати світ своїй дитині тими очима, якими це могла б показати.

Нічого страшного. Здоров’я – найголовніше, а все інше зміниться, я впевнена. Сто відсотків. Ми ще поїдемо, і вони ще до нас стукатимуть у двері. І тоді вже ми вирішуватимемо, давати їм візи чи ні", – заявила Навка.

У мережі лише посміялися з погроз Навки.

Раніше повідомлялося, що Навка вкрала для свого льодового шоу українську пісню. Крім того, Пєсков зізнався, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну від фігуристки відмовилися її українські подруги, через що "Тетяні було дуже боляче".