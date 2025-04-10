В українців виникають проблеми з підпискою Telegram Premium. Що кажуть у банках

Не списується автоматичний платіж

Користувачі Telegram Premium скаржаться на те, що форма автоматичної оплати через чат-бот не працює. Але в банках запевняють, що проблема виникла не у них.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що перші проблеми з оплатою почали фіксуватись з початку квітня.

"Невдала спроба автоматичного платежу. Ми спробуємо ще раз за кілька годин. Переконайтеся, що термін дії вказаної вами картки не сплив, і що на балансі достатньо коштів", — йдеться в повідомленні чат-бота.

Враховуючи те, що Telegram пише про проблеми оплати через карту, кореспондент звернулась до "Монобанку", карта якого прив'язана до автоматичного платежу. Спочатку у банку запевнили, що проблем з їх боку немає, але про те, чи є вони з боку Telegram не казали.

Водночас бот намагався повторно списати гроші, але у нього не виходило. Навіть підключення до гаманця для оплати інших карток ПриватБанку тощо не допомогло — оплата не проходила. У "Монобанку" додали, що є імовірність того, що проблема виникла саме з сервером Телеграму. Проте у підтримці Telegram наразі не відповіли на запит.

Навіть скасування підписки і нове її оформлення ні з телефону, ні з комп'ютера не допомогли виправити ситуацію.

Зауважимо, що в одного з користувачів теж сталась подібна ситуація, але згодом Telegram прислав сповіщення, де попросив оновити дані підписки. Тобто заново обрати пакет, якщо раніше місяць коштував 114 грн, то за новим тарифом 166 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у "Монобанку" стався збій.