РНБО не розглядає введення санкцій проти компанії JKX Oil & Gas, акціонером якої була компанія Коломойського і Боголюбова

Про це йде мова у оприлюдненій відповіді заступника керівника Апарату РНБОУ Максима Шойка на запит Тетяни Мушки через портал "Доступ до правди".

У відповіді на запит Мушки з проханням проінформувати, чи застосовані до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова антиросійські санкції через компанію JKX Oil & Gas, і якщо ні, то чи будуть застосовані, у РНБО пояснили що у них немає права на таку ініціативу.

У відповіді зазначається, що відповідно до статті 5 "Закону про санкції" РНБО розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставі пропозицій Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України.

"У разі надходження таких пропозицій стосовно зазначених у запиті фізичних осіб від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку", — додали у РНБО.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, російський суд, в березні 2024 року, за позовом генеральної прокуратури рф визнав британську JKX Oil & Gas та Ігоря Коломойського частиною екстремістської організації, яка займалася фінансуванням ЗСУ та здійснювала антиросійську діяльність й націоналізував нафтогазові активи які раніше належали JKX на території рф.

Крім того, Eclairs Group Limited ("EGL"), яка належала Коломойському і Боголюбову, було виключено з реєстру BVI 1 листопада 2022 року. До ліквідації EGL була одним з основних акціонерів JKX Oil & Gas з часткою 32,66%. Як наслідок, EGL було виключено з реєстру акціонерів компанії, а її власники Коломойський та Боголюбов не мають жодної прямої чи опосередкованої участі в Компанії.