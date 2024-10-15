"Разом нас багато": где сейчас группа "Гринджолы", песня которой стала лозунгом Оранжевой революции

Чем сейчас занимаются участники когда-то популярного коллектива

Группа "Гринджолы" когда-то прославилась на всю Украину, а их песня "Разом нас багато" стала символом Оранжевой революции 2004 года. В 2005 году они представляли нашу страну на "Евровидении". Однако теперь о них почти ничего не слышно.

"Телеграф" решил выяснить, что случилось с группой "Гринджолы", и чем сейчас занимаются ее участники.

Группа "Гринджолы" — что о них сейчас известно

Группа "Гринджолы" была основана в Ивано-Франковске в 1997 году и состояла из двух человек — фронтмена Романа Калина и Романа Костюка, которые своим творчеством продолжили группу "Нема Марлі". Позже к ним присоединился еще один музыкант-клавишник Александр Уницкий. Их можно назвать "группой одной песни" и это песня "Разом нас багато", которая стала символом Оранжевой революции и которая принесла артистам наибольшую славу.

А появилась она спонтанно. После первых митингов в Ивано-Франковске Роман Калин и его товарищ Роман Костюк решили написать песню, которая бы подняла боевой дух украинцев, которые начали выходить на протесты в разных городах Украины. За четыре часа они набросали текст песни и уже вскоре впервые спели ее на митинге во Франковске. Кто-то из протестующих снял это на видео и выложил в сеть. На следующий день эту песню подхватили протестующие и в других городах, а группа получила невероятную волну популярности на волне продолжающихся протестов.

Уже в 2005 году "Гринджолы" представляли Украину на Евровидение, которое в тот год проходило в Киеве, после фантастической победы на конкурсе Русланы Лыжичко годом ранее. Однако песня "Гринджолы" "Разом нас багато" заняла аж 19-е место на конкурсе.

После "Евровидения" группа "Гринджолы" подписала контракт с лейблом Ukrainian Records. До конца года артисты представили первый полноценный альбом, в который вошло 16 композиций. А потом они поехали во всеукраинский тур и даже выступали за границей. В 2008-м группа выпустила еще один альбом, который однако не принес им желаемого результата. И уже в 2009 году "Гринджолы" практически перестали существовать. По словам фронтмена Романа Калина, коллектив распадался постепенно — кто-то уехал за границу, кто-то был в группе просто на зарплате и потом ушел. В какой-то момент оба Романа, которые были стержнем коллектива поняли, что каждый хочет заниматься своим делом отдельно.

Так, и Калин, и Костюк сейчас занимаются создание песен и музыки для других артистов. Как признавался фронтмен "Гринджолы", для него саундпродюсирование — это единственный источник дохода и любимое дело, которым он теперь и занимается. Роман Калин сотрудничал и с Иво Бобулом, и со Степаном Гигой, и с Екатериной Бужинской. Также он занимается созданием музыки для Сергея Лазановского, групп 7TEEN'S, ФЛИТ, певиц TAYNA, RINA, RYANA, ROMA TUZ, KRIS.

Роман Калин и певец Сергей Лазановский

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