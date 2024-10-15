Був "голосом" Помаранчевої революції та мав конфлікт з Порошенком: де зараз екснардеп Томенко

Експолітик зосередився на культурно-просвітницькій діяльності

В Україні є народні депутати, які прийшли до влади зовсім з інших сфер. А от Микола Томенко перебував у політиці досить тривалий час, обіймаючи високі посади у парламенті та Кабміні. А протягом останніх років чоловік зосередився на громадській та науковій діяльності.

"Телеграф" розповість більше про шлях Миколи Томенка в політиці та де він зараз.

Що відомо про Миколу Томенка

Майбутній політик народився в 1962 році на Черкащині. Упродовж 2 років служив у армії та був залучений у бойових діях в Афганістані. Після цього став секретарем комітету комсомолу Київського університету імені Шевченка. У цьому ж виші Томенко навчався на історика.

Певний час чоловік займався політичною аналітикою. Зокрема, очолював центр суспільних досліджень Фундації імені В'ячеслава Липинського. Також обіймав посаду віцепрезидента Асоціації молодих українських політологів і політиків.

Окремою сторінкою в житті політика є наукова діяльність. Упродовж 3 років Томенко завідував кафедрою політичних наук в Інституті державного управління і самоврядування при Кабміні. Пізніше став доцентом кафедри політології Києво-Могилянської академії, якою згодом почав завідувати. Певний час був редактором журналу "Політична думка" та віцепрезидентом фонду "Українська перспектива".

За час своєї наукової діяльності створив кілька праць. Зокрема, "Історія української Конституції", "Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України", "Україна: історія Конституції".

Уперше Томенко намагався потрапити в парламент у 1998 році від партії "Реформи і порядок", але не пройшов. Через кілька років став народним депутатом від партії Віктора Ющенка "Наша Україна". У цей період чоловік був головою Комітету з питань свободи слова та інформації. Брав активну участь у Помаранчевій революції.

Фото: УНІАН

У 2005 році працював віцепрем'єр-міністром з гуманітарних і соціальних питань. Говорив про корупцію в близькому оточенні тодішнього президента Ющенка.

Згодом знову балотувався у Раду, але вже від "Блоку Юлії Тимошенко". Паралельно входив до партії цієї політикині "Батьківщина", в якій згодом став заступником голови. У цей період Томенко очолював Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Короткий час був заступником голови Верховної ради.

У 2012 році Томенко пішов у відставку через ухвалення закону Ківалова-Колісніченка "Про засади державної мовної політики", який значно розширював статус російської мови в Україні. Згодом знову став народним обранцем від партії "Батьківщина". Очолював Комітет з питань свободи слова та інформації. Активно підтримував закон "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", який передбачав створення незалежного телерадіомовника.

Був довіреною особою Петра Порошенка на президентських виборах. У 2014 році Томенко став народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка", а згодом — заступником голови фракції цієї політичної сили. Очолював Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Фото: "Український соціологічний портал"

Через рік тодішній президент Петро Порошенко звільнив Томенка як позаштатного радника. Тоді ж Томенко повідомив, що виходить із фракції "БПП". Політик не погоджувався з розподілом Держбюджету на 2016 рік.

У 2016 році тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про скасування депутатських повноважень Томенка на основі з'їзду "БПП". Сам політик пояснював таке рішення тим, що він критикував Порошенка та фракцію. Він вирішив оскаржити це рішення в суді та виграв його.

Згодом заснував власну політичну силу — "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна Країна". На президентських перегонах у 2019 році підтримував Анатолія Гриценка. У тому ж році намагався пройти в парламент від партії Гриценка "Громадянська позиція", але політсила не подолала прохідний бар'єр. У 2020 році був кандидатом на посаду Київського міського голови, але програв вибори.

Де зараз Микола Томенко

Зараз Микола Томенко веде діяльність у своїй партії "Рідна країна". Він активно бере участь у різних культурних, просвітницьких і наукових заходах. Також громадський діяч заснував фонд, який передає допомогу військовим, цивільним.

Фото з фесйбуку Миколи Томенка

Фото з фесйбуку Миколи Томенка

Фото з фесйбуку Миколи Томенка

Паралельно Микола Томенко періодично з'являється на телебаченні. На різних каналах та інших майданчиках він аналізує суспільно-політичну ситуацію в країні та роботу чинної влади. Також чоловік веде власні блоги у кількох медіа та ділиться своїми думками у соцмережах.

Крім цього, колишній політик є головою Наглядової ради Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тож чоловік періодично виступає з лекціями перед студентами.

Фото: НУБІП

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