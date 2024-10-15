Українців примусово позбавлятимуть права на землю? Кого може торкнутись намір Кабміну

Документ ще має ухвалити парламент

Влада хоче отримати право тимчасового позбавляти громадян права користування своєю земельною ділянкою. Зокрема, це планують робити у випадку, якщо на ній потрібно побудувати фортифікаційні споруди.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану" ухвалив Кабінет міністрів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, а також інші закони, якими ввести під час дії воєнного стану норму про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд. Також передбачається подальша можливість припинення цього обмеження або проведення викупу чи примусового відчуження ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною. Це включатиме складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування ділянкою, а також порядок прийняття рішення про припинення обмежень або про її викуп.

Раніше "Телеграф" писав, що Врховна Рада створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів. Так влада відреагувала на запит громадськості.