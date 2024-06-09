Скільки мільярдів розкрали на будівництві фортифікацій: нардеп озвучив шалені суми

Парламентська комісія заслухала урядовців

Наразі відкрито вже біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях складає 20 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", секретар парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА Михайло Бондар, пише "Прямий". Він розповів про те, що вдалося з'ясувати комісії, члени якої заслухали міністрів і заступників міністрів.

За словами Бондара, на засіданні були присутні представники Міноборони, Мінстратегпрому, Міністерства внутрішніх справ ті інших департаментів і підрозділів. Він підкреслив, що депутати намагалися з'ясувати, скільки коштів було виділено на побудову фортифікацій та на закупівлю БПЛА.

Народний депутат зазначив, що розпорядником левової частки коштів, виділених на закупівлю дронів, Держспецзвʼязок, а не профільне міністерство. За його словами, комісія також намагалася з'ясувати, чому цим має займатися саме Держспецзв’язок, а не департамент Міністерства оборони.

"На жаль, ми почули трохи плаваючі відповіді, що Держспецзв’язок може закуповувати ті товари, які не класифікуються, тому що йде класифікація, проходження різних сертифікацій. Як аргументує Держспецзв'язок, їм дозволяється закуповувати без класифікації. Тобто вибирати фактично на свій розсуд цей виріб і в кого його купувати", – повідомив Бондар.

Водночас, за його словами, з'ясувалося, що замовником закупівель напряму виступають ГУР, СБУ та бригади ЗСУ. Нардеп зазначив, фактично вони і вказують, у якого виробника Держспецзв’язок має закуповувати.

"Суми, які Держспецзв’язок зараз має, які мають поступити до кінця року – це 42 мільярди з 2024 року. Це 16 мільярдів перехідних від 40 мільярдів з 2023 року. І 5 мільярдів – це зі спецфонду. Тобто загалом – це 63 мільярди", – повідомив секретар ТСК.

Бондар також повідомив, що наразі визначені 25 розпорядників бюджетних коштів на будівництва фортифікацій. Це обласні військові адміністрації, а також Міноборони та Агенція з відновлення.

"Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від "Слуг народу", почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента", – повідомив Бондар.

За його словами, загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях – 20 млрд грн. Нардеп підкреслив, що під час війни причетні до розкрадання мають бути притягнуті до відповідальності з конфіскацією, з позбавленням волі, і з тим, щоб вони не мали можливості роками, а то й пожиттєво займати такі високі посади.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів в Україні, до якої увійшли, зокрема, двоє нардепів із "Реєстру зрадників" Руху "ЧЕСНО". Крім них, є ще двоє цікавих особистостей.