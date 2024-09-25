Все у воді та бур'янах: у Чернігові фортифікаційна "зрада" на мільйони, у владі звинувачують одне одного (фото)

Стан фортифікацій, судячи з фото, гнітючий

У Чернігові спалахнув скандал через якість фортифікаційних споруд в області, які були зведені коштом міського бюджету. Їхній стан вражає, а у місцевій владі звинувачують одне одного.

Фотографії неякісних фортифікацій опублікувало місцеве видання "Час Чернігівський". На них можна побачити, що частина з них заросла бур’яном, була затоплена і самозруйнована. У цьому ж матеріалі журналісти стверджували, що на будівництво витратили 110 мільйонів з міського бюджету, а роботи виконувало підконтрольне ексмеру Владиславу Атрошенку "УТБ"-інжиніринг.

На публікацію відреагував голова МВА, полковник ЗСУ Дмитро Брижинський підтвердивши відповідну інформацію про стан споруд, а пізніше опублікувавши свої фото. Він повідомив, що відбулася перевірка стану цих фортифікацій, і те, що він побачив, його як військового "шокувало".

"Звернувся до Ради оборони області з клопотанням розглянути результати перевірки фортифікації на одному із чергових засідань Від себе скажу, що під час перевірок та виїздів на локації деякі речі мене як військового шокували. Мова і про якість матеріалів і те, як ці роботи виконали. Адже за спорудження фортифікації сплатили з бюджету міста", — підкреслив він.

На пост Брижинського відреагував в.о. мера Чернігова, секретар міської ради Олександр Ломако, підтвердивши, що дані фортифікації дійсно були збудовані у 22 та 23-х роках місцевим управлінням ЖКГ з ініціативи Атрошенка. При цьому, зазначив Ломако, результати будівництва високо оцінили військові, а пізніше і сам Брижинський, який оглянув їх та дав доручення ще сильніше їх покращити.

"На жаль, минулого тижня ми побачили результат цього "вдосконалення" на фото в деяких пабліках. Не вважаю, що це питання варто обговорювати публічно, але, якщо його вже підняв начальник МВА, то наголошу — Рада оборони області повинна розглянути не тільки питання споруд, а й відповідності Брижинського займаній посаді, який взявся "вдосконалювати" оборонні споруди, якість спорудження яких отримала високу оцінку", — заявив Ломако.

Також Ломако звинуватив Брижинського в тому, що за "понад півтора року на посаді" той нібито "замість фортифікацій та захисту міста, займався питаннями вдосконалення власного добробуту та добробуту своєї адміністрації".

"Виділенням землі, виписуванням шокуючих премій, штатним розписом; захопленням бюджету міста; зупинкою громадського транспорту тощо. Тобто, чим завгодно, крім безпосередньо питань безпеки та оборони", — стверджує він.

Ломако резюмує, що якщо стан фортифікацій справді такий, як про це каже Брижинський, то ситуацією мають зайнятися правоохоронці "адже ці "вдосконалення" мають прямі ознаки диверсії.Як наслідок, цей чиновник має бути звільнений та понести відповідальність згідно кримінального кодексу України".

У свою чергу, як пише "Час Чернігівський", пост в.о. міра викликав резонанс у мережі, на який, зокрема, відреагував активіст і депутат місцевих рад багатьох скликань Руслан Волощук заявивши, що справді якісні споруди за рік нібито не могли прийти до такої занепаду.

"Видно, що автор цього тексту ніколи не служив в армії, бо якщо споруджувалися оборонні споруди згідно вимог будівельних нормативів та стандартів, то за рік споруди не могли прийти до такого занепаду. А це означає, що будівництво оборонних споруд підрядними організаціями велося з грубим порушенням будівельних норм та стандартів", — цитує видання Волощука.

Однак у цей же час керівник управління ЖКГ Ярослав Куц на черговій нараді заявив, що навпаки, у будівництві будівель все йде за планом і виключно під військовим контролем.

"Всі ці роботи відбувалися виключно на замовлення і за контролем військових. Що, де копати, скільки техніки - на кожному папері є підпис військових. І по кожному обʼєкту, який збудовано, є акт, в якому зазначено, що зауважень немає", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережі розганяють інформацію про нібито недобросовісність "Грузинського легіону", який воює разом із українськими силами проти російських військ.