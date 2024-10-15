Украинцев будут принудительно лишать права на землю? Кого может затронуть намерение Кабмина

Документ еще должен принять парламент

Власти хотят получить право временного лишать граждан права пользования своим земельным участком. В частности, это планируется делать в случае, если на нем нужно построить фортификационные сооружения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования земельных участков, необходимых для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения" принял Кабинет министров.

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, а также другие законы, которыми ввести во время действия военного положения норму о принудительном временном лишении права пользования земельным участком или его частью для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Также предусматривается дальнейшая возможность прекращения этого ограничения или проведение выкупа, или принудительного отчуждения участка или его части.

Также предполагается определение особенностей принудительного лишения права пользования земельным участком или его частью. Это будет включать составление акта о принудительном временном лишении права пользования участком, а также порядок принятия решения о прекращении ограничений или о его выкупе.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам. Так власти отреагировали на запрос общественности.