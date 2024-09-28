"Розпилили бюджет": фото оборонних споруд на Одещині розлютило мережу

Користувачі соцмереж активно обговорюють ситуацію

Фортифікаційні споруди в Білгород-Дністровському районі Одеської області потонули в піску. Це трапилося через їх близьке розташування до води.

Світлини бетонних загороджень, які опинилися під піском, з'явилися в мережі. Про це повідомив телеграм-канал "Новини Одеса".

Користувачі соцмереж активно обговорюють ситуацію. "Через п'ять років люди їх розкопають і подумають, що це римляни залишили", — жартує один з коментаторів. Інший висловлює занепокоєння: "Тупіше відмивання і розтрата бюджету". Дехто намагається знайти позитив: "Так по суті вони все одно працюють".

Такі новини порадували проросійські канали. Вони уже підхопили повідомлення і активно обговорюють.

Нагадаємо, скандали через незадовільний стан фортифікацій спалахують регулярно. Нещодавно з’явилася інформація, що у Чернігові виник конфлікт через якість фортифікаційних споруд в області. Повідомлялося, що місцева влада виділила на них 110 мільйонів гривень з міського бюджету.

Стан споруд вражає. Частина з них заросла бур’яном, була затоплена і самозруйнована. А у місцевій владі тим часом перекладають вину одне одного.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів. Таким чином влада відреагувала на запит громадськості.