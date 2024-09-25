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Фортифікації за мільйони не годяться для оборони? Ветеран війни вказав на головний недолік

Автор
Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Фортифікації на Чернігівщині Новина оновлена 25 вересня 2024, 20:25
Фортифікації на Чернігівщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Вони могли бути збудовані поспіхом

Фортифікаційні споруди, через які нещодавно розгорівся скандал, дійсно виявилися неякісними. Місцева влада виділила на них 110 мільйонів гривень з міського бюджету.

Ситуацію з будівництвом фортифікацій прокоментував ветеран російсько-української війни Артем Ревчук. Він ефірі телеканалу Київ24 він розповів з чого мають складатися такі фортифікації.

Чоловік зазначив, що фортифікаційні споруди, які будуються підрядними організаціями, мають мати бетонні перекриття, а не дерев'яні. "Якщо казати про наш підрозділ, те, що ми будували біля лінії зіткнення безпосередньо, це будувалося, звісно, максимум з колод. Тобто просто лопатами рились окопи, і потім за допомогою колод все перекривалося в бліндажі", — пояснив Ревчук.

За словами ветерана, якщо фортифікаційні споруди будуються підрядними організаціями, то логічно все заливати в бетон. "Так більш правильно було б, щоб лінія більш-менш нормально стояла. Це все треба заливати в бетон. Робити бетонні перекриття", — наголосив він.

Ревчук також припустив, що споруди, які він бачив на відео, могли бути збудовані одразу після звільнення Київської області. "Звісно, що тоді будувалось по максимуму швидко без заливки бетону", — додав він.

Нагадаємо, на Чернігівщині виник скандал через якість фортифікаційних споруд в області. Місцеве видання опублікувало фотографії неякісних укріплень, які заросли бур'яном, були затоплені та частково зруйновані.

Голова МВА Дмитро Брижинський підтвердив інформацію про стан споруд і заявив, що їхній стан його "шокував". В.о. мера Чернігова Олександр Ломако звинуватив Брижинського у неналежному виконанні обов'язків. Ситуація викликала резонанс у місцевій громаді та потребує подальшого розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів. Так влада відреагувала на запит громадськості.

Теги:
#Скандал #Чернігівщина #Фортифікаційні споруди