Фортифікації за мільйони не годяться для оборони? Ветеран війни вказав на головний недолік

Вони могли бути збудовані поспіхом

Фортифікаційні споруди, через які нещодавно розгорівся скандал, дійсно виявилися неякісними. Місцева влада виділила на них 110 мільйонів гривень з міського бюджету.

Ситуацію з будівництвом фортифікацій прокоментував ветеран російсько-української війни Артем Ревчук. Він ефірі телеканалу Київ24 він розповів з чого мають складатися такі фортифікації.

Чоловік зазначив, що фортифікаційні споруди, які будуються підрядними організаціями, мають мати бетонні перекриття, а не дерев'яні. "Якщо казати про наш підрозділ, те, що ми будували біля лінії зіткнення безпосередньо, це будувалося, звісно, максимум з колод. Тобто просто лопатами рились окопи, і потім за допомогою колод все перекривалося в бліндажі", — пояснив Ревчук.

За словами ветерана, якщо фортифікаційні споруди будуються підрядними організаціями, то логічно все заливати в бетон. "Так більш правильно було б, щоб лінія більш-менш нормально стояла. Це все треба заливати в бетон. Робити бетонні перекриття", — наголосив він.

Ревчук також припустив, що споруди, які він бачив на відео, могли бути збудовані одразу після звільнення Київської області. "Звісно, що тоді будувалось по максимуму швидко без заливки бетону", — додав він.

Нагадаємо, на Чернігівщині виник скандал через якість фортифікаційних споруд в області. Місцеве видання опублікувало фотографії неякісних укріплень, які заросли бур'яном, були затоплені та частково зруйновані.

Голова МВА Дмитро Брижинський підтвердив інформацію про стан споруд і заявив, що їхній стан його "шокував". В.о. мера Чернігова Олександр Ломако звинуватив Брижинського у неналежному виконанні обов'язків. Ситуація викликала резонанс у місцевій громаді та потребує подальшого розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів. Так влада відреагувала на запит громадськості.