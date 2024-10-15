Ситуація залишається складною: у ЗСУ розповіли, чи мають росіяни успіх у Запорізькій області (карта)

Конфігурація лінії фронту постійно змінюється

Російські війська не мають значного просування на Запорізькому напрямку, де намагалися наступати останніми днями. Проте ця ділянка фронту залишається складною.

Про це в етері телеканалу "Ми-Україна" розповів речник Сил оборони Півдня України Влад Волошин. За його словами, кілька днів поспіль противник проводив там штурмові дії, намагався захопити наші позиції.

"Говорити про те, що вони мають такі успіхи, я б не говорив. Ситуація доволі динамічна, вона змінюється постійно, конфігурація лінії боєзіткнення змінюється на ту чи на іншу користь. Великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має", – зазначив Волошин.

Варто зазначити, що у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 15 жовтня сказано, що на Времівському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Роздольного. А на Оріхівському напрямку окупаційні війська атакували поблизу Малої Токмачки.

Ситуація на кордоні Запорізької та Донецької областей

Мала Токмачка на мапі

Що цьому передувало

Як відомо, 13 жовтня моніторинговий Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що росіяни силами 394-го мотострілецького полку та 336-ї окремої бригади морської піхоти зуміли просунутися до Левадного у Запорізькій області. Там ворог може готуватися до подальшого наступу.

Левадне на мапі

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 12 та 13 жовтня російські та українські джерела заявили, що підрозділи російських військ розпочали наступ у районі Левадного (на південний захід від Великої Новосілки) та прорвали українську оборону. За словами українського військового спостерігача, противник досяг околиць Левадного і має просування у напрямку Новодарівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка зараз ситуація у місті Торецьк Донецької області та як воно виглядає. Там росіяни продовжують просуватись.