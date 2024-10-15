Торецьк перетворився на суцільні руїни: як виглядає місто та де зараз росіяни (відео, карта)
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Триває евакуація з міста Торецьк Донецької області. За два тижні вдалося вивезти ще близько 2 тисяч місцевих жителів.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також опублікував відео, на якому видно масштаби руйнування міста.
"Ще одне українське місто – знищене ордою нелюдів… Так сьогодні виглядає Торецьк, що на Донеччині", — написав він.
Своєю чергою речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону повідомила, що російські військові просунулися в Торецьку. Вона підкреслила, що, згідно з інформацією української розвідки, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію та дрони для досягнення своїх завдань до початку морозів.
"Сьогодні (15 жовтня. — Ред.) DeepState оновив карту, показуючи, що в Торецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже немає цілих районів", — зазначила Бобовнікова.
Своєю чергою військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив РБК-Україна, що просування росіян у Торецьку вже не такі, як були ще півтора-два місяці тому. За його словами, вони даються ворогу дуже великою ціною.
Нагадаємо, 11 жовтня начальник Торецької МВА Василь Чинчик повідомив, що Сили оборони України контролюють близько 40-50% території міста. За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто, але Сили оборони дають їм гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей.