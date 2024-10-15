Торецьк перетворився на суцільні руїни: як виглядає місто та де зараз росіяни (відео, карта)

Немає жодного цілого будинку

Триває евакуація з міста Торецьк Донецької області. За два тижні вдалося вивезти ще близько 2 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також опублікував відео, на якому видно масштаби руйнування міста.

"Ще одне українське місто – знищене ордою нелюдів… Так сьогодні виглядає Торецьк, що на Донеччині", — написав він.

Своєю чергою речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону повідомила, що російські військові просунулися в Торецьку. Вона підкреслила, що, згідно з інформацією української розвідки, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію та дрони для досягнення своїх завдань до початку морозів.

"Сьогодні (15 жовтня. — Ред.) DeepState оновив карту, показуючи, що в Торецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже немає цілих районів", — зазначила Бобовнікова.

Своєю чергою військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив РБК-Україна, що просування росіян у Торецьку вже не такі, як були ще півтора-два місяці тому. За його словами, вони даються ворогу дуже великою ціною.

Торецьк на мапі

Торецьк на мапі

Нагадаємо, 11 жовтня начальник Торецької МВА Василь Чинчик повідомив, що Сили оборони України контролюють близько 40-50% території міста. За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто, але Сили оборони дають їм гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей.