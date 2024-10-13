Підрозділ ЗСУ заявив про тиск та приниження: "Цивільний, а погрожує ламати військових через коліно"

Бійці оприлюднили відповідний запис

У неділю, 13 жовтня, бійці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр Дмітрієв (відомий як Тихоход), який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував. Воїни підготували звернення до командування.

Про це стало відомо з допису, який був опублікований на сторінці підрозділу "Асгард" у Фейсбук. Військові оприлюднили запис, на якому ймовірніше за все говорить Олександр Дмітрієв.

З аудіозапису випливає, що нібито Дмітрієв розмовляє про бойовий наказ. А втім, чоловік, з яким він говорив, на вказівки Тихохода стверджував, що "такого не чув".

"Я, бл*дь, кажу, ти за*бав мене. Я тобі батько, чи що, бл*дь. Чи ти синочок мені, що я повинен постійно лояльно з тобою говорити. Ти совість май, бл*дь. Що це за ху*ня, за соплі, бл*дь? […] Та ти за*бав мене. Я тебе, бл*дь, вмовляю. Розумієш? Я по-людськи з вами говорю, бл*дь. Ти думаєш, я не вмію ламати чи робити через коліно, нах*й? Розмова закінчена", — чути на аудіозаписі.

На відео боєць з позивним Чех розповів, що командир роти нібито представляв Дмітрієва як людину, що "вирішує питання" з командуванням.

Чоловік нібито з ще одним цивільним — Сергієм Жуком — "незаконно та самовільно" зайшли у приміщення режимного військово обʼєкту, де перебував особовий склад, зброя та техніка роти. За словами військового Чеха, Дмітрієв (Тихоход) почав ставити задачі та роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу "Асгард".

Він стверджував, що ніби наділений повноваженням від командування Сухопутних військ та ЗСУ. Хоча, як розповів військовий, що "юридично це є неможливим, оскільки тільки командир має право віддавати накази".

"Коли бійці відмовилися його слухати прийшов на крики, почав лаятися, принижуючи бійців та відкрито погрожуючи їм", — додав Чех.

Аби зʼясувати офіційний статус та повноваження Дмітірєва і Жука бійці підрозділу звернулися до командира роти, але "конкретної відповіді надано не було".

Військові окрім відеозвернення підготували лист, який показали на відео. Вони кажуть, що це до командування полку, командування Генерального штабу ЗСУ, командування Сухопутних військ та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням унеможливити подібні ситуації у війську. Бійці вимагають від Дмітрієва публічного вибачення.

"Ніхто не має права принижувати честь та гідність воїнів, які борються за незалежність України ні за законом, ні за кодексом військової честі. Ганебна поведінка Дмітрієва Олександра є не припустимою", — наголосив Чех.

Реакція Олександра Дмітрієва (Тихохода)

Військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, член Ради волонтерів при Міністерстві оборони Михайло Макарук на своїй сторінці у Фейсбук тегнув Олександра Дмітрієва та попросив прокоментувати інцидент.

У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він порадив перевіряти інформацію, заявив про те, що "готується вкид відомо давно".

"Відомо з чиєю участю та мотивацією робиться цей вкид та маніпуляція", — написав він у коментарях під дописом.

Він також заявив, що цивільна особа не має ніякого права давати військовим наказ.

"Телеграф" намагався звʼязатись з Олександром Дмітрієвим (Тихоходом), втім на момент публікації він не відповів на запитання щодо інциденту з бійцями підрозділу "Асгард".

Раніше "Телеграф" писав, як у ЗСУ відреагували на скандал із "відставкою" командира 80-ї бригади.